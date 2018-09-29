Balık – Ekim Aylık Burç Yorumu

Ekim ayının aylık burç yorumları... Balık burcunu bu ay neler bekliyor?

9 Ekim'de 15 derece Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay ile birlikte maddi anlamda bir sorumluluk veya yükümlülük altına girebilirsiniz. Bu kredi olabilir, önemli bir taksit olabilir, yalnız birlikte olduğunuz kişi ile finansal konular üzerinden gerginliklerden uzak durmanızda yarar var.

Bu Yeni Ay süreci ödemeler, borçlar gündemde olacaktır. Bir diğer olası etkisi de, -ki aslında böyle olmamasını umuyorum- sağlıkla ilgili konulara özellikle para harcayabilirsiniz. 10 Ekim'de Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ve 31 Ekim'e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile hayatın felsefesi, yaşam felsefesi hakkında daha çok şey öğrenebilir, deneyimleyebilir, okuyabilir, araştırabilirsiniz. Yabancı kültürler, inançlar hakkında araştırmalar yapabilirsiniz. Bazılarınız yurt dışına veya evinden çok uzak mesafelere yolculuk etmek durumunda kalabilir, bazılarınız ise vize, pasaport işlemleri ile ilgilenebilirsiniz.

24 Ekim'de 1 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. İletişim kanallarınız aktifleşmeye başlıyor. Telefonunuz, e-mailiniz her zamankinden daha çok çalışabilir. Yine bu Dolunay zamanı arkadaşlarınızla beraber bir seyahat planı yapabilirsiniz. Yine bir arkadaşınızın desteği ile web sitesi, blog oluşturabilir, internetle veya bilgisayarla ilgili bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Dolunay haftasında kardeşinizin mesleğine ilişkin ya da maddi konularına ilişkin krizlerini çözmek konusunda destek olmanızda gerekebilir.

31 Ekim'de Merkür Yay burcuna geçiş yapacak. 16 Kasım'da geri hareketine başlayacak. 8 Aralık tarihine kadar devam edecek geri hareketi, sonra sene sonuna kadar Yay burcunda seyahat etmeye devam edecek. İş ve mesleki konulardan yana şanslı ve keyifli bir süreç başlamış olacak sizler için. Bazılarınız terfiler alabilir, bazılarınız iş değiştirebilir, bazılarınız ise yeni müşterilerle çalışabilir. Mesleki anlamda bir eğitim veya seminere de girebilirsiniz.