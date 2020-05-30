Balık – Haziran Aylık Burç Yorumu

Haziran ayının aylık burç yorumları... Balık burcunu bu ay neler bekliyor?

5 Haziran’da 15. derece Yay burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya, Mars zorlayıcı bir görünüm yapacak. İş ve kariyerinizle ilgili konular gündeminizde yer almaya başlayacak. İş konusunda genişlemek, büyümek isteyebilir veya yeni işlere başvurmak isteyebilirsiniz. Kendi işinizi kurmak içinde motivasyonunuz güçlü olabilir bu dönem.

Fakat burcunuzda ilerleyen Mars sizi adeta bir ateş topuna çevirebilir. İş ve kariyer ile ilgili konularda sakin ve sabırlı kalmak çok kolay olmayabilir. Oldukça aceleci davranabilirsiniz. Yalnız yanılgılara düşmek, yanlış ve olmayacak şeylere tepki vermeniz de olası. Bedeninize dikkat edin, bu dönem kazalara, yaralanmalara açık olabilirsiniz. 21 Haziran’da ise 0. derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. Çocuklar, aşk hayatı, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz koşullar, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler, hobileriniz bu tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır. Kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş, hobi edinebilirsiniz. Yalnızlar için flörtöz etkiler devrede olacak, aşk için kapılarınızı aralayabilirsiniz. Hamilelikle ilgili konularda olumlu destekleyici etkiler devrede olacak. Hamile kalmak için belki de bir uzmandan destek alabileceksiniz. Çocuk sahibi olanlar onların bir sorunu veya problemi ile uğraşmak veya gidermek durumunda kalabilirler. Yaratıcı çalışmalar yapmak için zihniniz çok işlek olacak. Perde, tiyatro, sanat dalları ile ilgilenenler özellikle keyifli haberler alabilirler.