Balık – Kasım Aylık Burç Yorumu

Kasım ayının aylık burç yorumları... Balık burcunu bu ay neler bekliyor?

1 Kasım'da Venüs Yay burcuna geçiş yapacak ve 26 Kasım'a kadar bu burçta seyahat edecek. 10. evinizi ziyaret edecek olan Venüs, iş ve kariyerinizi ilişkin konularda destekleyici etkiler vermeye başlayacak. İşsiz olanların görüşmeleri daha keyifli ve olumlu geçebilir, ajans, reklam, bayanlarla ilgili ve seyahat gerektiren mesleklerde iş sahibi olabilirler. Yöneticilerle ilişkilerde olumlu havaların eseceği bu günlerde, iş yerinde daha ön planda olmaya başlayacak ve yeni iş bağlantıları kurabilirsiniz. Kısacası iş hayatında başarıyı yakalamak daha kolay olacak.

12 Kasım'da 19 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. Çevrenizde işinize ve ne yapmanız gerektiğine dair karışacak çok fazla insan olmasına karşın, kendi bildiğinizi okuyacaksınız. Özellikle özel hayatınıza ilişkin sesler çok fazla yükselebilir. Dolunay haftasında yeni bir eve geçmek, yeni ev kiralamak, araba almak, veya satış işlerini halletmek içinde gayet uygun bir hafta olacaktır. Ani bir kararla yaşadığınız evi veya arabanızı değiştirmek isteyebilirsiniz, ya evinizin stilini-tarzını-rengini-mobilyalarınızı değiştirebilirsiniz. Hafta boyunca yatırımı olabildiğince kendinize yapın. Korkularınızın, kaygılarınızın kaynağı ne ise bunları tespit edip çözüme ulaştırın. Hafta boyunca terapi almak, ruhsal anlamda size iyi gelecek ve yön verecek adımlar atmak için çok uygun. 19 Kasım'da Mars Akrep burcuna geçiş yapacak ve sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Gücünüzü, kuvvetiniz yönlendireceğiniz çaba sarf edeceğiniz alanın, yurt dışı ile ilgili işler, yabancılar, akademik eğitim, yurt dışı yolculukları, ithalat ve ihracatla ilgili konular, din, felsefe ile ilgili konular üzerinde olacağına işaret etmekte. Bu konulardaki girişimlerinizden kazançlı çıkabilecek, önünüze gelen her türlü engeli rahatlıkla aşabilecek güçte olacaksınız. Bu dönem yurt dışına çıkmak için planlar yapabilir, turları inceleyebilir, kendinize bu alanlarda yeni hedefler koyabilirsiniz. Veya diyelim ki, tez yazıyorsunuz ya da eğitimle ilgili bir hedefiniz var ama kalkıp da yapmak zor geliyor size normalde! İşte bu dönem artık o atıl enerjiyi üzerinizden atıp rahatlıkla bu konularda harekete geçebileceksiniz. Finansal açıdan da son 1,5 aydır yaşadığınız krizli dönemde artık sona eriyor sizler için.

22 Kasım'da Güneş Yay burcuna geçiş yapacak. Bir aylık süreçte iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda adeta parlayacaksınız ve hedeflerinize çok daha rahat bir şekilde ulaşabileceksiniz. Bu dönem terfi için konuşmalar yapmak, iş değiştirmek, iş geliştirmek, alacağınız sorumluluklarla patronların gözüne girmek sizler için çok daha kolay olacak. 26 Kasım'da Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar arkadaşlarınızdan güzel destekler görmeye başlayabilecek, daha çok sosyalleşebileceksiniz. Bu dönem parti, konser gibi kalabalık tüm organizasyon davetlerini kabul etmenizi tavsiye ederim, çünkü eğer yalnızsanız aşk orada bir yerde olabilir. Yeni tanışacağınız kimseler sizlere çokça fayda sağlayabilecektir. Bu süreçte aranan isim olabileceksiniz.

26 Kasım'da Yay burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay, 10. evinizde gerçekleşiyor. İş hayatı, iş hayatındaki dengeler, kariyerinize yönelik durumlar, yöneticilerle ilişkiler, toplum önünde olmanızı sağlayacak konular üzerinde etkileyici olacaktır. İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, iş ile ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle yöneticilerinizin oldukça dikkatini çekebilirsiniz. İş ve kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar, adımlar gündeme gelebilir. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun, çok fazla göz önünde olacağınızdan dolayı hem iyi hem de kötü adımlarınız gözden kaçmayacaktır. Eğer terfi gibi bir beklentiniz varsa, konuşmak için bundan daha iyi bir zaman bulamazsınız. Eğer iş arayışı içinde iseniz çok uluslu bir firmada ya da yabancı yatırımcıların içinde olduğu bir şirkette işe başlayabilirsiniz. Eğer iş kurmak gibi bir niyetiniz varsa yine bu Yeni Ay zamanını kullanabilirsiniz, kariyerinizle ilgili yapacağınız her türlü girişim ve başlangıç hızlı bir şekilde yayılacak ve ilerlemenize yardımcı olacaktır.