Balık – Kasım Aylık Burç Yorumu

Kasım ayının aylık burç yorumları... Balık burcunu bu ay neler bekliyor?

7 Kasım'da 15 derece Akrep burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Uzun mesafeli seyahatler, yabancılarla ilişkiler, yüksek eğitim, hukuksal konular bu Yeni Ay'ın merceği altında. Yurt dışı ile ilgili gelişmeler yaşayabilir, seyahate çıkmanız gerekebilir, teziniz için destek alabilir, yeni bir araştırma konusuna başlayabilir, uzun zamandır görüşmediğiniz akrabalarınızla bir araya gelebilirsiniz.

18 Kasım'da Mars Balık burcuna geçiş yapacak ve sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Bu harika! Çünkü bu süreç sizi bir nevi ateş topuna çevirecek, çok fazla dinlenmeye, oturmaya vaktiniz olmayacak, koşturma, mücadele dönemi olacak. Tam girişim yapmak ve yeni başlangıçlar için harika bir süreç olacak. Hayatınız ciddi anlamda hız geliyor. Bunun yanı sıra cazibeniz de aynı oranda arttıracak. Aynı şekilde kızgın ve agresif de olabilirsiniz. Bu dönem daha alıngan ve her şeye karşı tepkili olabilir, genel olarak yaşamın bir çok alanına muhalefette olabilirsiniz. Mars, yanık ve kesiklerle ilişkilidir. Bu dönem sakarlıklar, çarpmalar, düşmeler daha çok olabilir. Spora başlamanızı tavsiye ederim. Kendinize gerçekçi hedefler belirleyin, harekete geçeceğiniz konuların altları dolu olsun.

23 Kasım'da 0 derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma, tadilat, gayrimenkul alım veya satım konuları ön planda. Bu işlerle ilgilenirken zaman zaman stres ve baskı altında hissedebilirsiniz. Özellikle iş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda güç çekişmelerine dikkat!