Balık – Mart Aylık Burç Yorumu

Mart ayının aylık burç yorumları... Balık burcunu bu ay neler bekliyor?

1 Mart'ta Venüs Kova burcuna geçiş yapacak ve 27 Mart'a kadar bu burçta seyahat edecek. İlişkilerde kriz zamanlarına işaret etmekte. Eğer bir ilişkiniz var ise bu süreçte ilişkinizin seyrini, sizi sevip sevmediğini sorgulayabilir, gereksiz kıskançlık ve kaprisler yapabilirsiniz.

İlişkilerden yana pek şanslı bir dönemde değilsiniz doğruyu söylemek gerekir ise, ha şöyle bir şey olabilir; gizli, pek de etrafınız tarafından onaylanmayacak ilişkilere çekilebilirsiniz. Mesela evli bir adamla flört edebilir, sevgilisi olan biri ile yazışabilir, sizden yaşça çok büyük veya küçük biri ile görüşebilirsiniz. Özellikle Venüs'ün bu transiti zamanında cinsel yolla bulaşabilen hastalıklara karşı da dikkatli olmanızda yarar var. Biliyorum şu ana kadar okuduklarınız yüzünden bile benden nefret ettiniz, ama benim elimde olan bir şey değil, olası potansiyel etkileri yazıyorum sonuçta. Bu transitin olası bir diğer etkisi de kendinizi bir ilişkiye layık görmeme, kendinizi yalnız hissetme veya bir ilişki içinde iken bile kendinizi yalnız hissetme şeklinde nüks edebilir.

5 Mart'ta ise Merkür Balık burcunda üç haftalık geri hareketine başlıyor. Merkür bilgi, iletişim, bilgi alışverişi, her türlü yazılı ve sözlü iletişimi simgeler. Yine elektronik aletler, alım satım, sözleşmeler, gazeteciler, reklamcılar, hukukçular..vs Merkür yönetimi altındadır. Merkür geri giderken, söylemek istediklerimizi net olarak ifade etmekte zorlanabiliriz, yeni işlere başlamak yerine elimizde kalan işleri tamamlamak üzerine odaklanmak yerinde olacaktır. Lakin yeni başlayan ilişkiler, işlerin ömrü ya kısa ya da sorunlu, engelli devam eder. Yeni elektronik aletler alındığında sorunlar çıkabilir, çabuk bozulabilir veya çabuk pişman olabiliriz 2 gün sonra %50 indirimli fiyatını farklı bir yerde gördüğümüzde. Yeni projeleri, yeni işleri, yeni atılımları Haziran ve sonrası zamana bırakmakta genel olarak fayda var. 6 Mart'ta Uranüs yeniden Boğa burcuna geçiyor ve artık nonstop bu burçta seyahat edecek 2026 yılına kadar. Jenerasyon gezegenlerinin etkilerini daha çok dünya üzerinde gözlemleyebiliriz, bireysel haritalarımızda eğer Boğa burcunda kişisel gezegenleriniz var ise Uranüs'ün etkilerini çok daha gözle görülür bir şekilde hissedebilirsiniz. 3. evinizden geçecek olan Uranüs 2026 yılına kadar etkisini bu evde gösterecektir. Sıra dışı, farklı fikirleriniz ile dikkatleri üzerinize çekebilecek, farklı, marjinal, bilimsel konularda eğitim almaya başlayabilirsiniz. Kardeşlerle ilişkilerde sürpriz, öngörülmesi zor bir takım gelişmeler yaşanabilir. Spontane gelişen seyahatleriniz artabilir. Bol bol seyahat edebileceksiniz. Önümüzdeki aylarda Uranüs ve etkilerinden detaylı bir şekilde bahsedeceğim sizlere.

6 Mart'ta bir de 15 derece Balık burcunda Neptünyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Öncelikle fiziki görünümünüz ve sağlığınızı ilgilendiren konular devrede olcak. Bunun yanı sıra ortağınız, partneriniz veya evli olduğunuz kişi ile ilgili stres yaratan, gerginliklerden uzak durmakta fayda var. İş ve kariyerinize ilişkin özellikle sürpriz, beklenmedik ve ani gelişmelere tanıklık edebilirsiniz. İletişimle ilgili sorunlar, gecikmeler, teknolojik aletlerle aranız pek iyi olmayabilir. İlişkilerinizi nasıl ele aldığınızı, hayata bakış açınızı ve gelecek hedeflerinizi belirleme konusunda kararlar alabilirsiniz. Bazı bekar Balık’lar evlenme kararı alabilir, hayatlarındaki özel kişiyle daha ciddi bir gelecek planı yapmaya başlayabilir. Evlilik ve ortaklık konularında yaşadığınız ikilemler varsa bu dönemde yaşadığınız çelişkileri su yüzüne çıkaracak duygusal stresler yaşayabilirsiniz. Hayatınızda daha fazla romantizm ve aşk yaşamak için istekli olacaksınız. Dış görünümünüzü değiştirmek, sosyal hayatınızı güçlendirmek, yeni birliktelikler kurmak için plan yapabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermek önem kazanıyor. Zayıflamak ve diyet yapmak gibi konularda motivasyona ihtiyaç duyabilirsiniz.

20 Mart'ta ise Güneş artık Koç burcuna geçiyor ve bir ay burçta seyahat edecek. Önümüzdeki bir ay boyunca odaklanacağınız konular, finansal konular ve bunların yönetimi, idaresi üzerine olacaktır. Sürpriz beklenmedik kazançlar bekleyebilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı da denetim altına almanız önemli olacaktır. Bu bir aylık süreçte finans konuları hayatınızın odak noktası haline gelecek. 21 Mart'ta ise 0 derece Terazi burcunda Şironyen bir Dolunay meydana gelecek. Başkalarına ait kazançlar, miras, ortaklaşa kazanımlar, çok çaba sarf etmeden elde edilecek olan gelirler, kredi, borç, alacak ve verecek ilişkileri, ölüm, kayıplar, burs, sigorta primleri..vb konular bu dolunayın ana konusu olacaktır. Bu konularla ilgili bilgi, iletişim hızı artabilir. Dolunay zamanı özellikle boşanma ile ilgili durumlarda nafakaya ilişkin özellikle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim altına almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz.

26 Mart'ta ise Venüs artık Balık burcuna geçiş yapacak ve 21 Nisan'a kadar bu burçta seyahat edecek. Güzelleşmek için fiziken bir takım değişiklikler yapabilirsiniz, estetik, saç boyama, saç şekli değiştirme..vb gibi. Aşkı hayatınıza daha rahat çekebileceğiniz güzel sürece adım atıyorsunuz. Hayata daha fazla sevgi penceresinden bakacaksınız. Başkalarına kendilerini daha iyi hissedebilecekleri ortamları rahatlıkla yaratabileceksiniz. Kendinizi sevdirmek için türlü sevimlilikler yapabilirsiniz bu süreçte. Kilo almamaya özen gösterin, şekerli gıdalar tüketimini arttırmayın! Bu dönem kendinize daha çok değer verecek, kendinizi mutlu etmeye daha çok odaklı olacaksınız. Size keyif veren seyahatlere çıkacak, sizi daha çok mutlu eden insanlarla bir araya geleceksiniz. Şeytan tüyü dediğimiz moda geçecek, çevrenizden sürekli ilgi, iltifat, güzel sözler ve hatta sürpriz hediyelerde alabilirsiniz.

31 Mart'ta ise Mars artık İkizler burcuna geçiş yapıyor ve 16 Mayıs'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar Mars eve, yerleşime, aile içi ilişkilerle ilgili biraz stres, mücadele, kararsızlık, efor sarf etmeniz gereken koşulları getirecektir. Taşınacaksınız veya ev alacaksınızdır, ama hangi ev olduğu konusunda kararsızlık yaşayabilirsiniz. Evinizde tadilat gerektiren durumlarla ilgilenmeniz gerekebilir, fakat diğer taraftan yetiştirmeniz gereken işlerle de ilgilenmeniz gerekir, aile içinde agresyon yükselebilir, fikir birliğine varılmakta zorlanabilir. İşte Mars bu tatta olaylarla uğraşmanız için yorabilir biraz sizleri!