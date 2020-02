Balık – Mart Aylık Burç Yorumu

Mart ayının aylık burç yorumları... Balık burcunu bu ay neler bekliyor?

5 Mart’ta Venüs, Boğa burcuna geçiş yapacak ve 3 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Türlü keyif amaçlı seyahatlere çıkabilir, kendinize tatil kaçamakları ayarlayabilirsiniz. Yakın çevrenizden, komşularınızdan, kardeşlerinizden güzel destekler ve haberler alabilecek, özellikle kardeşlerinizin yaşamı ile ilgili güzel gelişmelere tanıklık edebileceksiniz. Daha çok okuyabilir, araştırabilir, size keyif veren, yüzünüzü gülümseten yazılara hayatınızda daha çok yer verebilirsiniz. İletişim, tanıtım, organizasyon, reklamla ilgili her türlü konudan fayda sağlayacak girişimleriniz başarı ile sonuçlanabilecektir.

9 Mart’ta ise Başak burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Ortaklıklar, ilişkiler, sözleşmeler, anlaşmalar gibi konuların üzerinde etkili olacak bu Dolunay. Kurduğunuz ikili ilişkiler, ortaklıklarla ilgili konularda bir takım kararlar vermenin arefesinde olabilirsiniz, bu bir ortaklığı veya ilişkiyi bitirmek veya yeni bir şeyler başlatmak adına olabilir. Yeni anlaşmaların, sözleşmelerin gündemde olacağı bir hafta sizleri bekliyor. Eğer yeni anlaşmalar, sözleşmeler imzalanacaksa tüm maddeleri dikkatli bir şekilde okuyun, işinize gelmeyen noktalar varsa bunları değiştirmeye çalışın. Hafta boyunca dışarıdan gelen her türlü etkiye açık olacaksınız. Diğer insanların ne söylediği, onların fikirleri vereceğiniz kararlarda etkili olacaktır. İlişkilerle ilgili stresli zamanlar dikkat! Bırakılması gereken bir takım temalar olduğunu göstermekte. Bu ilişki veya ortaklıklardaki aynı devam eden alışkanlıklar olabilir, tavır ve davranışlar olabilir ya da en kötü ihtimalle ilişki veya ortağın kendisi bile olabilir. Bu dönem atacağınız imzalara, vereceğiniz sözlere, kuracağınız ortaklıklarda daha temkinli olmanızı öneririm. Koşulların ve şartların her an değişebileceğine karşı hazırlıklı olmalısınız. Bu dönemde evlilik, uzun ilişkiniz veya ortaklıkla ilgili yeni kararlar almak kalıcı değişimleri hayata geçirmek söz konusu olacaktır.

20 Mart’ta ise Güneş, artık Koç burcuna geçiş yaparak bir aylık yeni seyahatine başlayacak. Önümüzdeki bir ay boyunca odaklanacağınız konular, finansal konular ve bunların yönetimi, idaresi üzerine olacaktır. Sürpriz ve beklenmedik kazançlar gündeme gelebilir. Yalnız harcamalarınızı da denetim altına almanız önemli olacaktır. Bu bir aylık süreçte finans konuları hayatınızın odak noktası haline gelecek. 22 Mart’ta ise Satürn, burç değiştirerek Kova burcuna geçiş yapacak fakat bu burçta çok kısa bir süre kalacak. Zira Retro yani geri hareket ederek yeniden Oğlak burcuna geçiş yapacak. Satürn'ün geri hareketi ise 30 Eylül’e kadar sürecek. 11. evinizden geçen Satürn, sosyal ve arkadaşlık ilişkilerinizi yeniden yapılandırırken, geri gitmeye başlaması ile ilişkilerinizi daha çok sorgular bir hale gelebilirsiniz. Acaba şu kişiyi hayatıma almakla iyi mi ettim veya hayatımdan çıkarırken çok mu peşin hükümlü davrandım gibi bir zihin durumu yaşayabilirsiniz. Kalabalık gruplar içinde kendinizi yalnız hissedebilir, arkadaşlarınızla ortak projelere girişirken daha temkinli ve sorgulayıcı yaklaşabilirsiniz. Satürn geri giderken hayatınıza giren yeni kişilerle ilişkileri devam ettirmek biraz daha zaman ve emek isteyebilir. Oldukça eski ve çok uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınız sizlerle irtibata geçebilirler, onlarla eski zamanları yad etmek için birçok fırsat yakalayabilirsiniz. Var olan sosyal çevre ve arkadaşlarınızla aranıza mesafe koymak isteyebilirsiniz.

31 Mart’ta Mars, Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçiş yapacak ve 13 Mayıs’a kadar Kova burcunda seyahat edecek. Mars bir nevi hayatınızda uykuya geçecek, tabii bu sizi de uyutabilir. Enerjinizin geri planda kaldığı, kendinizi biraz yorgun, dinlenme ihtiyacınızın artacağı bir süreçten geçebilirsiniz. Kendi kabuğunuza çekilmeyi tercih edebilirsiniz. Bu dönem sağlığınızı ilgilendiren konular çok daha fazla ön plana çıkabilir. Grip, nezle, ateş gibi konuların yanı sıra bulaşıcı bazı rahatsızlıklara karşı da dikkatli olmakta yarar var.