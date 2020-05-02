Balık – Mayıs Aylık Burç Yorumu

Mayıs ayının aylık burç yorumları... Balık burcunu bu ay neler bekliyor?

7 Mayıs’ta Akrep burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Uzun mesafeli seyahatler, yabancılarla ilişkiler, yüksek eğitim, hukuksal konular bu Dolunay’ın merceği altında olacak. Yurt dışı ile ilgili gelişmeler yaşayabilir, teziniz için destek alabilir, yeni bir araştırma konusuna başlayabilirsiniz.

12 Mayıs’ta ise Venüs gezegeni İkizler burcunda geri hareketine başlayacak ve bu geri hareket 25 Haziran’a kadar devam edecek. Venüs, sizin ev, yuva, aile, gayrimenkul konular ve aile ilişkilerine etki edecek. Ev almak istiyorsanız veya taşınmak istiyorsanız bu dönem kafanız çok karışabilir ve sürekli fikir değiştirebilirsiniz. Aile içinde iletişim karmaşaları olabilir. Evinizi dekore etmek için kolları sıvarsınız ama sonuçtan memnun olmayabilir veya işi yapacak olan ustalarla ilişkileri yönetmek çok kolay olmayabilir bu dönemde. 13 Mayıs’ta da Jüpiter Oğlak burcuna geri hareketine başlayacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta geri hareket edecek. Dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan gerekli desteği yeteri kadar göremeyebilirsiniz. Arkadaşlarınız, dostlarınızla iş yapmak, ticari ilişkiler kurmak için çok verimli bir dönem olmayabilir. Dostlarınızla para alışverişleri konusunda dikkatli olmakta fayda var. İş hayatından kazandığınız gelirleriniz daha doğrusu ödül, prim gibi ek kazançlarınızda azalmalar söz konusu olabilir. 22 Mayıs’ta ise İkizler burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma, tadilat, gayrimenkul alım satım konuları ön planda. Bu işlerle ilgilenirken zaman zaman stres ve baskı altında hissedebilirsiniz. Özellikle iş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda güç çekişmelerine dikkat.