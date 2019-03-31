Balık – Nisan Aylık Burç Yorumu

Nisan ayının aylık burç yorumları... Balık burcunu bu ay neler bekliyor?

5 Nisan'da 15 derece Koç burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Terfi, daha iyi imkanları olan iş görüşmeleri arayışları, para ile ilgili sürpriz bir gelişme, beklenmedik fırsatlar meydana gelebilir. Daha fazla para kazanmanız için gezegenler yoğun bir şekilde çalışmakta! Bunun yanı sıra bu hafta aynı şekilde ihtiyaçlarınız ve harcamalarınızda artabilir, ekstralar yaşamınızda daha çok belirebilir, bütçenizi yinede denetim altında tutmanızda yarar var.

17 Nisan'da ise Merkür Koç burcuna geçiş yapacak ve 7 Mayıs'a kadar bu burçta seyahat edecek. Nasıl daha iyi para kazanabilirim gibi sorularına yanıt arayabilecekken, para ile ilgili konularda araştırmalar yapabilir, birikimlerinizi daha etkin bir şekilde nasıl kullanacağınız konularda fikirler, tavsiyeler alabilirsiniz. Bunun yanı sıra kendinize yeni elektronik ve iletişim aletleri alabilirsiniz. Yalnız finansal konularla ilgili aceleci ve sabırsız yapınız sizi hatalı adımlar atmaya sevk edebilir, bu yüzden fevri kararlar almadan önce sakince bir düşünmenizi önerebilirim. Maddi konularda zihniniz oldukça çözüm odaklı bir şekilde çalışmaya başlayacak.

19 Nisan'da ise Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunay ile birlikte maddi anlamda bir sorumluluk veya yükümlülük altına girebilirsiniz. Bu kredi olabilir, önemli bir taksit olabilir, yalnız birlikte olduğunuz kişi ile finansal konular üzerinden gerginliklerden uzak durmanızda yarar var. Bu Dolunay süreci, ödemeler, borçlar gündemde olacaktır. Bir diğer olası etkisi de, -ki aslında böyle olmamasını umuyorum- sağlıkla ilgili konulara özellikle para harcayabilirsiniz. 20 Nisan'da ise Venüs Koç burcuna geçiş yapacak ve 15 Mayıs'a kadar bu burçta seyahat edecek. Gelirlerinizi arttırabileceğiniz fırsatlar ve haberlerle karşılaşabilecek, paranızı daha çok giyim, kuşam, kozmetik ürünlerine harcayabileceksiniz. Para ile ilgili güzel gelişmelerin olabileceği bir döneme giriyorsunuz. Aslında paranızı belki de kendinizi daha değerli hissetmek için harcayabilir, kendinize ödüller verebilirsiniz bu süreçte. 20 Nisan'da Güneş artık Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odak noktanız yakın çevreniz, kardeşleriniz, komşularınız, eğitim konuları, araştırma gerektiren işler, yakın akrabalarınız olacak. Bu bir aylık periyotta yurt içi çeşitli yolculuklara çıkabilirsiniz bunun yanı sıra kardeşlerinizin iş yaşamı ile ilgili sizi sevindirecek konular gündeme gelebilir. Yeni konulara merak salabilirsiniz, yeni bir eğitime başlayabilirsiniz.

30 Nisan'da ise Satürn geri hareketine başlıyor ve 20 Eylül'e kadar devam edecek. 11. evinizden geçen Satürn sosyal ve arkadaşlık ilişkilerinizi yeniden yapılandırırken, geri gitmeye başlaması ile ilişkilerinizi daha çok sorgular bir hale gelebilirsiniz. Acaba şu kişiyi hayatıma almakla iyi mi ettim veya hayatımdan çıkarırken çok mu peşin hükümlü davrandım gibi zihin durumu yaşayabilirsiniz. Kalabalık gruplar içinde kendinizi yalnız hissedebilir, arkadaşlarınızla ortak projelere girişirken daha temkinli ve sorgulayıcı yaklaşabilirsiniz. Satürn geri giderken hayatınıza giren yeni kişilerle ilişkileri devam ettirmek biraz daha zaman ve emek isteyebilir. Oldukça eski ve çok uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınız sizlerle irtibata geçebilirler, onlarla eski zamanları yad etmek için bir çok fırsat yakalayabilirsiniz. Var olan sosyal çevre ve arkadaşlarınızla aranıza mesafe koymak isteyebilirsiniz.