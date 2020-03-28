Balık – Nisan Aylık Burç Yorumu

Nisan ayının aylık burç yorumları... Balık burcunu bu ay neler bekliyor?

4 Nisan itibari ile Venüs, İkizler burcuna geçiş yapacak ve ileri hareketi, geri hareketi derken 6 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Evinizi güzelleştirebilir, yeni eşyalar alabilir, evinizde sık sık misafir ağırlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra taşınmak, yer değiştirmek, kiralama yapmak için de ideal zamanlar olacaktır. Tam da kafanıza göre bir ev bulabilirsiniz. Evinizde, ailenizde olası sorunların üstesinden rahatlıkla gelebileceksiniz. Aile içinde barış ve huzur havası esmeye başlayacak.

8 Nisan’da ise 18. derece Terazi burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay zamanı özellikle boşanma ile ilgili durumlarda nafakaya ilişkin özellikle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim altına almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz. 11 Nisan’da ise iletişimi ve ifadeyi sembolize eden Merkür, Koç burcuna geçiş yapacak ve 27 Nisan’a kadar Koç burcunda seyahat edecek. Nasıl daha iyi para kazanabilirim gibi sorularına yanıt arayabilecekken, para ile ilgili konularda araştırmalar yapabilir, birikimlerinizi daha etkin bir şekilde nasıl kullanacağınız konularda fikirler, tavsiyeler alabilirsiniz. Bunun yanı sıra kendinize yeni elektronik ve iletişim aletleri alabilirsiniz. Yalnız finansal konularla ilgili aceleci ve sabırsız yapınız, sizi hatalı adımlar atmaya sevk edebilir. Bu yüzden fevri kararlar almadan önce sakince bir düşünmenizi önerebilirim. Maddi konularda zihniniz oldukça çözüm odaklı bir şekilde çalışmaya başlayacak.

19 Nisan’da Güneş, Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek.Bir ay boyunca odak noktanız yakın çevreniz, kardeşleriniz, komşularınız, eğitim konuları, araştırma gerektiren işler, yakın akrabalarınız olacak. Bu bir aylık periyotta yurt içi çeşitli yolculuklara çıkabilirsiniz. Bunun yanı sıra kardeşlerinizin iş yaşamı ile ilgili sizi sevindirecek konular gündeme gelebilir. Yeni konulara merak salabilirsiniz, yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. 23 Nisan’da ise Boğa burcunda Uranüs etkili bir Yeni Ay meydana gelecek. İletişim kanallarınız aktifleşmeye başlıyor! Telefonunuz, e-mailiniz her zamankinden daha çok çalışabilir. Yine bu Yeni Ay zamanı arkadaşlarınızla beraber bir seyahat planı yapabilirsiniz, yine bir arkadaşınızın desteği ile web sitesi, blog oluşturabilir, internet ve bilgisayarla ilgili bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni Ay haftasında kardeşinizin mesleğine ilişkin ya da maddi konularına ilişkin krizlerini çözmek konusunda destek olmanızda gerekebilir.

“Lütfen sizin ve başkalarının sağlığı için evlerinizde kalın.”