Balık – Şubat Aylık Burç Yorumu

Şubat ayının aylık burç yorumları... Balık burcunu bu ay neler bekliyor?

3 Şubat’ta Merkür Balık burcuna geçiş yapacak. İleri ve geri hareketi derken 11 Nisan’a kadar Balık burcunda seyahat edecek. Bu seyahat zihninizi daha işlek bir hale getirebilecek. Her zamankinden daha düşünceli olabilir, kendinizi sorgulayabilir, çeneniz düşebilir, sürekli kendinizi ifade etme ve anlatma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Herhangi bir sözleşme, anlaşma imzalamak için de çok uygun bir süreçte olacaksınız.

8 Şubat’ta ise ilişkileri ve aşkı gösteren Venüs Koç burcuna geçiş yapacak ve 5 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Gelirlerinizi artırabileceğiniz fırsatlar ve haberlerle karşılaşabilir, paranızı daha çok giyim, kuşam ve kozmetik ürünlerine harcayabilirsiniz. Para ile ilgili güzel gelişmelerin olabileceği bir döneme giriyorsunuz. Aslında paranızı belki de kendinizi daha değerli hissetmek için harcayabilir, kendinize bu süreçte ödüller verebilirsiniz. 9 Şubat’ta ise 20. derece Aslan burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Sağlığınız, günlük zorunlu yaptığınız aktiviteler, iş ortamınız, iş arkadaşlarınızla olan ilişkiler gündemde olacaktır. Öncelikle yeni iş projeleri gündeme gelebilir, iş bağlantıları kurabilir, iş konusunda harika destekler alabilirsiniz. Çalıştığınız iş ortamınızın organizasyonel yapısında bir değişiklik olabilir ve size sürpriz bir konum teklifi gelebilir. Çalıştığınız iş yerinin lokasyonunda da değişiklikler olabilir. İş ortamınızda kullanmak üzere yeni elektronik aletler alabilir, bilgisayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Birçok işinizi çok hızlı bir şekilde halledecek bir yardımcı veya çalışan da alabilirsiniz. Sağlığınızla ile ilgili kontrollerden geçebilir, beslenmenize dikkat edebilir, hayatınızı sağlık anlamında yeniden düzenlemeniz gerekebilir. Belki kullandığınız bir ilacı ya da doktorunuzu değiştirebilirsiniz.

16 Şubat’ta ise Mars, 31 Mart’a kadar Oğlak burcunda seyahat etmeye başlayacak. Bu sayede çok daha sosyal olup, arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan destekler alabileceksiniz. Hayatınızın efor ve mücadele alanı sosyal çevre, arkadaşlıklar, dostluklar alanına kayıyor olacak. Bu süreçte birçok dostunuzun sorununa aynı anda yetişmeniz gerekebilir. Kulüplere, sivil toplum kuruluşlarına üye olabilir, buralarda aktif görevler alabilirsiniz. İş hayatından kazandığınız gelirleri arttırmak için daha çok çaba sarf edebilir ya da prim usulü çalışıyorsanız eğer, alacağınız primlerin değeri çok daha yüksek olabilir. Yalnız bu süreçte arkadaşlarınıza borç para vermek, kefil olmak, maddi olarak risk almak içim pek de uygun bir dönem değildir. Risk alacağınız paranın geri dönüşü olmayabilir. 17 Şubat’ta ise Merkür'ün üç hafta sürecek olan geri hareketi başlıyor. Merkür bilgi, iletişim, bilgi alışverişi, her türlü yazılı ve sözlü iletişimi simgeler. Yine elektronik aletler, alım satım, sözleşmeler, gazeteciler, reklamcılar, hukukçular gibi konular Merkür yönetimi altındadır. Merkür geri giderken, söylemek istediklerimizi net olarak ifade etmekte zorlanabiliriz. Yeni işlere başlamak yerine elimizde kalan işleri tamamlamak üzerine odaklanmak yerinde olacaktır. Lakin yeni başlayan ilişkiler, işlerin ömrü ya kısa ya da sorunlu, engelli devam eder. Yeni elektronik aletler alındığında sorunlar çıkabilir, çabuk bozulabilir veya çabuk pişman olabiliriz. Ya da iki gün sonra yüzde 50 indirimli fiyatını farklı bir yerde gördüğümüzde. Yeni projeleri, yeni işleri, yeni atılımları Haziran ve sonrası zamana bırakmakta genel olarak fayda var.

23 Şubat’ta 4. derece Balık burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Öncelikle fiziki görünümünüz ve sağlığınızı ilgilendiren konular devrede olacak. Bunun yanı sıra, ortağınız, partneriniz veya evli olduğunuz kişi ile ilgili stres yaratan gerginliklerden uzak durmakta fayda var. İş ve kariyerinize ilişkin özellikle sürpriz, beklenmedik ani gelişmelere tanıklık edebilirsiniz. İletişimle ilgili sorunlar, gecikmeler, teknolojik aletlerle aranız pek iyi olmayabilir.