Balık – Temmuz Aylık Burç Yorumu

Temmuz ayının aylık burç yorumları... Balık burcunu bu ay neler bekliyor?

10 Temmuz'da Venüs Başak burcuna geçiş yapacak ve 7 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. İlişkileri olanları daha çok huzur ve mutluluk dolu günler bekliyor olacak. Bazılarınız söz, nişan, evlilik için adımlar atabilirsiniz. Yalnız olanlar, ciddi ilişkilere adım atabilirler, bazılarınız ise önemli iş anlaşmaları ve ortaklıklara adım atabilirler.

Ortağınızı veya partnerinizi çok daha kolay yönetebilecek ve yönlendirebileceksiniz. 27 Temmuz'da 4 derece Kova burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. Tutulmanın odaklanacağı konular; sağlık, bilinçaltı, korkular, psikoloji, rüyalar, ruhsal konular, arkanızdan dönen işler, kontrol edemediğiniz konular, yalnızlık, yaratıcılık, sırlar üzerine olacaktır. Öncelikle sağlıkla ilgili devam eden bir tedaviniz var ise tedavi yönteminde veya gittiğiniz hastanede değişikliğe gidebilirsiniz. Ya da bir süredir devam eden bir sağlık durumunuz var ise, bu hafta artık sona erebilir.

Tutulma sürecinde farkında olmadan etrafınızdaki bir çok insanın sırrına ortak olabilir, gizli kalmış konular duyabilirsiniz. Bu dönem biraz kendinizle kalabilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Özellikle para kazanmakla ilgili ilginç fikirler, yöntemler geliştirebilirsiniz. Tutulma haftasında içe dönme, ruhsal egzersizler yapma, psikolojik olarak terapi alma dönemi olacak. Fikirlerinizi çok rahat bir şekilde paraya dönüştürebileceksiniz.