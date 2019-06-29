Balık – Temmuz Aylık Burç Yorumu

Temmuz ayının aylık burç yorumları... Balık burcunu bu ay neler bekliyor?

2 Temmuz'da Mars Aslan burcuna geçiş yapacak ve 17 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. Mars 6. evinizde ilerlerken birlikte çalıştığınız kişilerle daha heyecanlı, hareketli, enerjisi ve temposu yüksek bir sürece girersiniz. Çalışmaktan çok fazla kendinize zaman ayıramayabilirsiniz. İş temponuz yükseliyor. Yalnız bazılarınız sağlıkla ilgili konularla uğraşmaları gerekebilir, bazılarınız bu yedi haftalık süreç içinde ameliyatlar olabilirsiniz. Mars sizi aşırı yoracağından, beslenmenize dikkat etmenizde özellikle yarar vardır. Bünyeniz zayıf düşebilir.

2 Temmuz'da 10 derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte çocuklar, aşk hayatı, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz koşullar, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler, hobileriniz bu tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır. Kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş, hobi edinebilirsiniz, yalnızlar için flörtöz etkiler devrede olacak, aşk için kapılarınızı aralayabilirsiniz. Hamilelikle ilgili konularda olumlu destekleyici etkiler devrede olacak. Hamile kalmak için belki de bir uzmandan destek alabileceksiniz. Çocuk sahibi olanlar, onların bir sorunu veya problemi ile uğraşmak veya gidermek durumunda kalabilirler. Yaratıcı çalışmalar yapmak için zihniniz çok işlek olacak. Perde, tiyatro, sanat dalları ile ilgilenenler özellikle keyifli haberler alabilirler. 3 Temmuz'da Venüs artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 27 Temmuz'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar eros aşk oklarını sizler için kullanıyor olacak. Aşk konusunda sizler için yılın en şanslı dönemi başladı. Yine yaratıcılık gerektiren konularda oldukça aktif olacak, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz konularla ilgilenebileceksiniz. Medya, televizyon, sahne gibi konularda kendinizi rahatça gösterebileceksiniz. Çocuk sahibi olmayı düşünenler bu tarihe kadar türlü girişimlerde bulunabilirler, çocuk sahibi olanlar onların hayatına ilişkin güzel gelişmeler yaşayabilirler.

8 Temmuz'da Merkür Aslan burcunda üç haftalık geri hareketine başlıyor. 6. evinizde geri gidecek olan Merkür'ün sizlere bazı uyarıları olacaktır. Öncelikle iş yerinizde ve çalışma ortamınızda bilgisayarlarınızı yedeklemenizi öneririm, bu süreçte iş yerinde kullanılan elektronik cihazlar birden sapıtabilir. İş arkadaşlarınız ile aranızda yanlış iletişimden kaynaklı ciddi sorunlar baş gösterebilir. Bu dönem eski iş başvurularınızı gözden geçirmek, cv'nizi yeniden düzenlemek, elinizdeki işleri tamamlamak için harika bir zamandır. Ama yeni işlere başlamak pek talihli bir şekilde seyretmeyebilir. Sağlıkla ilgili konulara yine bu dönem dikkat etmek yerinde olacaktır. Eski kronik bir takım rahatsızlıklarınız yeniden ortaya çıkabilir. Günlük işlerinizi halletmeye çalışırken trajik komik aksaklıklarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. 23 Temmuzda Güneş Aslan burcuna geçiş yapacak ve bir aylık Aslan dönemi başlamış olacak. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber önümüzdeki bir ay boyunca, sağlıkla ilgili konularda check uptan geçebilir, doktor kontrolünden geçebilirsiniz evet sağlığınıza dikkat! Bunun yanı sıra birlikte çalıştığınız kişileri rahatlıkla organize edebileceksiniz. Daha sağlıklı ve verili bir çalışma içine girebileceksiniz. İş arayanlar, bu bir ay bir sürü türlü iş görüşmelerine gidebilirsiniz, ama bu işler teknolojinin yoğun kullanıldığı ve özgürce hareket edeceğiniz, hatta bol bol seyahat edeceğiniz bir iş olabilir.

28 Temmuz'da Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor ve 20 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. İş arayanlar keyif ve mutlulukla çalışabilecekleri bir iş bulabilirler. Günlük bir takım işleri daha kolay ve seri bir şekilde halledebileceksiniz. Yeni işler, yeni projeler gündeme gelebilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle daha keyifli ve size mutluluk veren bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. Olası sorunların üstesinden rahatlıkla gelebileceksiniz. Sağlıkla ilgili konularda yine destekleyici etkiler devrede olacak, kişisel gelişim, diyet, spor gibi konulara başlayabilirsiniz.