Balık – 19 Aralık Perşembe Günlük Burç Yorumu

19 Aralık Perşembe gününün günlük burç yorumları... Balık burcunu bugün neler bekliyor?

Ay ve Venüs etkileşiminin aktif olacağı gündüz saatlerinde evliliğinizde, ciddi ilişkinizde veya iş ortaklıklarınızdaki özellikle finansal kaynaklı problemlerin çözümü için uygun gökyüzü etkileri bulunuyor.

Evlilik hayatınızı canlandırmaya yönelik aktivitelerde bulunabilir, eşinizle romantik anlar yaşayabilirsiniz. Ay'ın Terazi burcuna geçiş yapacağı öğlen saatleri ile birlikte ekonomik konular gündeminize oturuyor. Gelir-gider dengenizi sağlamak için destekleyici gökyüzü etkileri olsa da, Ay ile Jüpiter arasındaki kare açı bugün özellikle kredi kartınızla yapacağınız harcamalarda kontrolsüz hareket edebileceğinizi gösteriyor.