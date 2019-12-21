Balık – 21 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu

21 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Balık burcunu bugün neler bekliyor?

Ay'ın Terazi burcundaki seyahatine devam edeceği gündüz saatlerinde gündeminizde finansal konular olmaya devam ediyor. Ay ile Güneş arasındaki destekleyici etkileşim gündüz saatlerinde sizi hayat amaçlarınıza ulaştıracak finansal kaynak bulmanızın daha kolay olabileceğini gösteriyor.

Akşamüstü saatleri itibariyle Ay, Akrep burcuna geçiş yapacak ve hem Uranüs hem Venüs'le arasında sert bir görünüm meydana gelecek. Kendinizi duygusal olarak pek rahat hissetmeyebilirsiniz. Spiritüel konularda okumak, araştırmalar yapmak iyi gelebilir.