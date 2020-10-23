Balık – 23 Ekim Cuma Günlük Burç Yorumu

23 Ekim Cuma gününün günlük burç yorumları... Balık burcunu bugün neler bekliyor?

Ay, Kova burcuna giriş yapacağı 15:16'ya kadar Oğlak burcunda ve boşlukta seyahat edecek.

Sabah saatlerinde işleriniz yavaş ilerleyebilir, önemli plan ve projeleriniz için 15:16 sonrasını değerlendirmeniz daha uygun olacaktır. Güneş'in Akrep burcuna girişi ile hukuk, eğitim, yurt dışı bağlantılı işler ve seyahatler konularının ön planda olacağı 1 aylık döneme giriyorsunuz. Akademik hayatınıza yoğunlaşmak için önümüzdeki günleri değerlendirebilir, eğitim hayatınızı ilerletme kararı alabilirsiniz. İnançlar, felsefe ve inançlar üzerine daha fazla kafa yoracağınız günler sizi bekliyor.