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Balık – 23 Ekim Cuma Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Balık – 23 Ekim Cuma Günlük Burç Yorumu

23 Ekim Cuma gününün günlük burç yorumları... Balık burcunu bugün neler bekliyor?
Ekim 23, 2020
Balık – 23 Ekim Cuma Günlük Burç Yorumu
23 Ekim Cuma gününün günlük burç yorumları... Balık burcunu bugün neler bekliyor?

Ay, Kova burcuna giriş yapacağı 15:16'ya kadar Oğlak burcunda ve boşlukta seyahat edecek.

Sabah saatlerinde işleriniz yavaş ilerleyebilir, önemli plan ve projeleriniz için 15:16 sonrasını değerlendirmeniz daha uygun olacaktır. Güneş'in Akrep burcuna girişi ile hukuk, eğitim, yurt dışı bağlantılı işler ve seyahatler konularının ön planda olacağı 1 aylık döneme giriyorsunuz. Akademik hayatınıza yoğunlaşmak için önümüzdeki günleri değerlendirebilir, eğitim hayatınızı ilerletme kararı alabilirsiniz. İnançlar, felsefe ve inançlar üzerine daha fazla kafa yoracağınız günler sizi bekliyor.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
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