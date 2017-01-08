Balık – 8 Ocak Pazar Günlük Burç Yorumu

8 Ocak Pazar gününün günlük burç yorumları... Balık burcunu bugün neler bekliyor?

Pazarlama faaliyetlerinizi yaratıcı öğelerle bezeyebilirsiniz. Toprak işlerine eğilmek, doğa yürüyüşlerine katılmak ve dışarıda zaman geçirmek uygun aktiviteleriniz olacaktır.

Sosyal işlerde güvenle ilerlemek, başlamış olunan eğitim hayatında sağlam bir ilerlemeye sahip olmak olumlu etkilerinizdir. Ayrıca bugün Merkür geri hareketini sonlandırmış olacak. Bilhassa mesleki ortamınızda başınıza gelen aksaklıklar ve iletişim problemlerinin de sonuna gelmiş bulunuyorsunuz. Akşam saatlerinde akışta kalıp Ay’ın boşluk etkisini geçiştirebilirsiniz.