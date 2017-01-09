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Balık – 9 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Balık – 9 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu

9 Ocak Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Balık burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 9, 2017
Balık – 9 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu
9 Ocak Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Balık burcunu bugün neler bekliyor?

Kariyer alanınızda bir otorite figürünün baskısı yüzünden gerginlik yaşamanız olasıdır. Bu kısa süreli gerginlik gün boyu canınızı sıkabilir. Aile bireylerinizle vakit geçirmek, onlarla keyifli sohbetler yapmaktan memnun kalacaksınız.

Meraklı sorunlarınızın cevaplarını alabilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Jüpiter'in kriz alanında ilerlemesini fırsat bilip mali konulardaki açıklarınızı kapatmanız, bu konuda ortaklarınızdan tavsiye ve destekler almanız için çok uyumlu göstergelere sahipsiniz. Libidonuzun yükselebileceği bir süreçtesiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
O Koç gibi kadınlar olmasaydı…
Seviyorsan git konuş bence
Ağzından çıkana dikkat et!