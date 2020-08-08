Balık – 10 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

10 Ağustos haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Plüton kavga halinde olacaklar. Değişimi tam da sosyal çevrenizde ve arkadaşlık ilişkilerinizde yapabilirsiniz. Yaşamınızda düzeninizi, huzurunuzu bozan birileri varsa bunları temizlemek için en güzel zaman ama bunu yaparken köprüleri yıkarak veya kendinizi de yoracak şekilde değil. Daha diplomatik bir şekilde halledebilirsiniz.

Bunun yanı sıra yaşamınızda finansla ilgili bir kriz, problem söz konusu ise de bunun için bir dostunuzdan da destek alarak çözebilirsiniz. Kesenizi zorlayacak girişimlerden de uzak durmanızda yarar var. Hafta ortası itibari ile Güneş ve Mars’ın olumlu etkileşimi devreye girecek. Özel hayatınız başta olmak üzere, çocukları ilgilendiren konular, riskli işler ve aktiviteler konusunda hedeflerinize çok daha rahat bir şekilde ulaşabileceğinize, bu alanlarda olası krizleri rahat bir şekilde idare edebileceğinize, sizden mesafe olarak uzakta kimselerle minik flörtlerin söz konusu olabileceğine işaret etmekte. Keza yaratıcılık gerektiren, sanatsal konularda kendinizi çok daha iyi ifade etmeye, yeni hobi ve ilgi alanları bulmak kendinize oldukça uygun olabilir.