Balık – 10 Eylül Haftalık Burç Yorumu

10 Eylül haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars Kova burcuna geçiş yapacak ve 16 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Mars bir nevi hayatınızda yıl sonuna kadar uykuya geçecek tabii bu sizi de uyutabilir. Enerjinizin geri planda kaldığı, kendinizi biraz yorgun, dinlenme ihtiyacınızın artacağı bir süreçten geçebilirsiniz.

Kendi kabuğunuza çekilmeyi tercih edebilirsiniz. Bu dönem sağlığınızı ilgilendiren konular çok daha fazla ön plana çıkabilir, grip, nezle, ateş gibi konuların yanı sıra bulaşıcı bazı rahatsızlıklara karşı da dikkatli olmakta yarar var. Hafta boyunca Güneş ile Plüton arasında da destekleyici bir görünüm meydana gelecek. Arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan güçlü destekler alabilirsiniz. Yazma, iletişim, öğrenme, eğitimle ilgili konular daha fazla ön plana çıkacaktır hayatınızda. Bir arkadaşınızın, dostunuz sizi yönlendirecek önemli fikirler verebilir, destekler sunabilir.