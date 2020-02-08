Balık – 10 Şubat Haftalık Burç Yorumu

10 Şubat haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Aslan burcundaki Dolunay’ın etkileri devrede olacak. Sağlığınız, günlük zorunlu yaptığınız aktiviteler, iş ortamınız, iş arkadaşlarınızla olan ilişkiler gündemde olacaktır. Öncelikle yeni iş projeleri gündeme gelebilir, iş bağlantıları kurabilir, iş konusunda harika destekler alabilirsiniz. Çalıştığınız iş ortamınızın organizasyonel yapısında bir değişiklik olabilir ve size sürpriz bir konum teklifi gelebilir. Çalıştığınız iş yerinin lokasyonunda da değişiklikler olabilir. İş ortamınızda kullanmak üzere yeni elektronik aletler alabilir, bilgisayarlarınızı değiştirebilirsiniz.

Birçok işinizi çok hızlı bir şekilde halledecek bir yardımcı veya çalışan da alabilirsiniz. Sağlığınızla ile ilgili kontrollerden geçebilir, beslenmenize dikkat edebilir, hayatınızı sağlık anlamında yeniden düzenlemeniz gerekebilir. Belki kullandığınız bir ilacı değiştirebilir ya da doktorunuzu değiştirebilirsiniz. 16 Şubat’ta ise Mars, artık Oğlak burcunda 31 Mart’a kadar seyahat etmeye başlayacak. Bu sayede çok daha sosyal olup, arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan destekler alabileceksiniz. Hayatınızın efor ve mücadele alanı sosyal çevre, arkadaşlıklar, dostluklar alanına kayıyor olacak. Bu süreçte bir çok dostunuzun sorununa aynı anda yetişmeniz gerekebilir. Kulüplere, sivil toplum kuruluşlarına üye olabilir, buralarda aktif görevler alabilirsiniz. İş hayatından kazandığınız gelirleri arttırmak için daha çok çaba sarf edebilir. Prim usulü çalışıyorsanız eğer alacağınız primlerin değeri çok daha yüksek olacaktır. Yalnız bu süreçte arkadaşlarınıza borç para vermek, kefil olmak, maddi olarak risk almak içim pek de uygun bir dönem değildir, risk alacağınız paranın geri dönüşü olmayabilir.