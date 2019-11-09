Balık – 11 Kasım Haftalık Burç Yorumu

11 Kasım haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Boğa burcunda bir Dolunay meydana gelecek. İletişim kanallarınız aktifleşmeye başlıyor, telefonunuz, e-mailiniz her zamankinden daha çok çalışabilir. Yalnız Merkür'ün de Rertro olduğunu unutmayın, bu nedenle iletişimde hatalar, aksilikler olmasını bekleyebilirsiniz.

Yine bu Dolunay zamanı arkadaşlarınızla beraber bir seyahat planı yapabilirsiniz. Bir arkadaşınızın desteği ile web sitesi, blog oluşturabilir, internet ve bilgisayarla ilgili bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Dolunay haftasında kardeşinizin mesleğine ilişkin ya da maddi konularına ilişkin krizlerini çözmek konusunda destek olmanızda gerekebilir. Dolunay’ın tam karşısında yer alan Retro Merkür hayatı daha derinden sorgulamanıza neden olabilir. Hayata geliş amacınız nedir, kime ne şekilde nasıl faydanız dokunur gibi konulara daha çok eğilebilirsiniz. Yeni bir eğitim koşulu ortaya çıkabilir ya da bir sınav ya da üniversite ile ilgili konularda iletişim ve anlaşma sorunları ortaya çıkabilir.