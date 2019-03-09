Balık – 11 Mart Haftalık Burç Yorumu

11 Mart haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Satürn arasındaki olumlu kontak ile başlıyoruz. Ailenize odaklanabilir, evinizde, aile içinde düzeltmek, organize etmek istediğiniz konulara el atabilirsiniz. Taşınmak, yer değiştirmek, evinizde tamirat işleri ile uğraşmak için oldukça uygun.

Bunun yanı sıra kötü alışkanlık ve özelliklerinizden kurtulmak için de çalışmalar yapabilirsiniz. Ama bu hafta özellikle iletişim kazalarına karşı da dikkatli olmanızda yarar var. Ev ve iş dengesini dikkatli bir şekilde kurmanız gerekmektedir. Hem ev hem de iş hayatı engel ve stres alanı olarak görünüyor. Gergin ortamlardan uzak durun, taraf tutmayın, ailede erkeklerle iş yerinde patronlarla tartışmayın. Aile içinde sağlık sorunları oluşabilir, hastalıklarla uğraşmanız gerekebilir. Aile içinde sizin cesaretinizi kırabilecek, moral bozacak bir durum oluşabilir.