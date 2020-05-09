Balık – 11 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

11 Mayıs haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars, Balık burcuna geçiş yapacak ve 28 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu harika! Çünkü bu süreç sizi bir nevi ateş topuna çevirecek. Çok fazla dinlenmeye, oturmaya vaktiniz olmayacak, koşturma, mücadele dönemi. Tam girişim yapma, yeni başlangıçlar için harika bir süreç olacak. Hayatınıza ciddi anlamda hız geliyor. Bunun yanı sıra cazibeniz de aynı oranda artacak. Aynı şekilde kızgın ve agresif olabilirsiniz. Bu dönem daha alıngan ve her şeye karşı tepkili olabilir, genel olarak yaşamın birçok alanına muhalefet olabilirsiniz. Mars, yanık ve kesiklerle ilişkilidir. Bu dönem sakarlıklar, çarpmalar, düşmeler daha çok olabilir. Spora başlamanızı tavsiye ederim. Kendinize gerçekçi hedefler belirleyin, harekete geçeceğiniz konuların altları dolu olsun.

12 Mayıs’ta ise Venüs gezegeni İkizler burcunda geri hareketine başlayacak ve 25 Haziran’a kadar bu geri hareket devam edecek. Ev, yuva, aile, gayrimenkul konular ve aile ilişkilerine etki edecek. Ev almak istiyorsanız veya taşınmak istiyorsanız bu dönem kafanız çok karışabilir ve sürekli fikir değiştirebilirsiniz. Aile içinde iletişim karmaşaları olabilir. Evinizi dekore etmek için kolları sıvarsınız ama sonuçtan memnun olmayabilir veya işi yapacak olan ustalarla ilişkileri yönetmek çok kolay olmayabilir bu dönemde. 13 Mayıs’ta ise Jüpiter, Oğlak burcundaki geri hareketine başlayacak ve bu geri hareket de 14 Eylül’e kadar sürecek. Dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan gerekli desteği yeteri kadar göremeyebilirsiniz. Arkadaşlarınız, dostlarınızla iş yapmak, ticari ilişkiler kurmak için çok verimli bir dönem olmayabilir. Dostlarınızla para alışverişleri konusunda dikkatli olmakta fayda var. İş hayatından kazandığınız gelirleriniz daha doğrusu ödül, prim gibi ek kazançlarınızda azalmalar söz konusu olabilir.

Merkür de bu hafta İkizler burcuna geçiş yapacak ve 28 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Ev ve yaşadığınız yerle ilgili bazı önemli kararlar alabilirsiniz. Kontratlar, imzalar, anlaşmalar gündeme gelebilir. Evinize yeni teknolojik aletler alabilirsiniz. Aile içerisinde olası sorunlara karşı akılcı yöntemler geliştirebilirsiniz. Evinize yeni telefon, bilgisayar, internet sağlayıcı kısacası sizlerin bilgi alışverişlerinizi sağlayacak yeni donanımlar edinebilirsiniz. Ve bu hafta karmanın lordu Satürn de geri hareketine başlıyor ve bu geri hareket 30 Eylül’e kadar sürecek. 12. evinizde geri gitmeye başlayan Satürn, sizleri korkularınız ile yüzleştirmeye başlayabilir. Geçmişte kalan adalet ve devletle ilgili konular gündeme gelebilir. Çok geride bıraktığınız bir ilişki yeniden karşınıza çıkabilir ve sosyal paylaşım ağları ile sizi bulabilir. Bilinçaltınızda geriye ittiğiniz, unuttuğunuz konuları tekrar hatırlamanızı sağlayabilir. Burada hareket eden Satürn, sosyal fobi de yaratabilir. Acaba insanlar bana zarar mı verecek endişesi de yükleyebilir size. Bilinçaltınızı, ruh sağlığınızı ve en önemlisi uyku düzeninizi yeniden düzenlemekte fayda var. Belki de zihninizi biraz rahatlatma, arınma, endişe ve korkularınızdan arınma zamanıdır ne dersiniz?