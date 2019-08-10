Balık – 12 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

12 Ağustos haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars Başak burcuna geçiş yapacak ve 4 Ekim’e kadar da bu burçta seyahat edecek. Bu süreçte ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili konularda mücadele dönemi başlıyor. Enerjinizi kanalize edeceğiniz alanlar bunlar olacak. Bu konularda daha fazla efor sarf etmeniz gerekecek.

Yalnız olanlar ise oldukça tutkulu ve cinselliğin ön planda olduğu ilişkiler içine çekilebilirsiniz. Hayatınıza hareket ve renk geliyor, şimdiden hazırlanın. Evli olanlar veya birlikteliği olanlar partneriniz veya ortağınız bu süreçte daha hassas olabilir, dokunsan patlayacak modda! Bu yüzden onlarla ilişkilerde kullandığınız sözlere ve davranışlara dikkat etmeniz gereken bir süreçtir. Ve bu hafta Kova burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Sağlık, bilinçaltı, korkular, psikoloji, rüyalar, ruhsal konular, arkanızdan dönen işler, kontrol edemediğiniz konular, yalnızlık, yaratıcılık, sırlar üzerine olacaktır. Öncelikle sağlıkla ilgili devam eden bir tedaviniz var ise tedavi yönteminde veya gittiğiniz hastanede değişikliğe gidebilirsiniz. Ya da bir süredir devam eden bir sağlık durumunuz var ise, bu hafta artık sona erebilir. Farkında olmadan etrafınızdaki birçok insanın sırrına ortak olabilir, gizli kalmış konular duyabilirsiniz. Bu dönem biraz kendinizle kalabilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Özellikle para kazanmakla ilgili ilginç fikirler, yöntemler geliştirebilirsiniz.