Balık – 13 Nisan Haftalık Burç Yorumu

13 Nisan haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ile Plüton arasındaki sert kontakla başlıyoruz. Plüton ve Güneş’in ilişkisi ile bu hafta özellikle önemli, mevki ve statü sahibi kişilerle önemli görüşmeler yapabilirsiniz. İşin özü aslında, para ile ilgili bir engeli aşmanız gereken ve bir parça da zorlu bir hafta. Sürpriz beklenmedik ödemeler ortaya çıkabilir, giderler artabilir.

Özel hayatınızda size güven veren gelişmeler söz konusu olabilir. Temeli sağlam ilişkilere yelken açabilirsiniz. Keza uzun süredir başlamayı düşündüğünüz hobiye başlamak, özel zevklerinize vakit ayırmak için harika bir süreç. Sağlıkla ilgili konular daha çok ön plana çıkıyor. İş ve çalışma ortamınızda gerginliklere ve yanlış anlamalara karşı dikkatli olmalısınız. Önemli bir işin veya projenin sonuna gelmiş olabilirsiniz ama işle ilgili bu daha başlangıç. Sizleri temposu yüksek bir süreç bekliyor. Ve bu hafta Güneş de Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odak noktanız yakın çevreniz, kardeşleriniz, komşularınız, eğitim konuları, araştırma gerektiren işler, yakın akrabalarınız olacak. Bu bir aylık periyotta kardeşlerinizin iş yaşamı ile ilgili sizi sevindirecek konular gündeme gelebilir. Yeni konulara merak sarabilir, yeni bir eğitime başlayabilirsiniz.