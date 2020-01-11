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Balık – 13 Ocak Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Balık – 13 Ocak Haftalık Burç Yorumu

13 Ocak haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ocak 11, 2020
Balık – 13 Ocak Haftalık Burç Yorumu
13 Ocak haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs burcunuza geçiş yapacak ve 7 Şubat’a kadar sizin burcunuzda seyahat edecek. Güzelleşmek için fiziken estetik, saç boyama, saç şekli değiştirme gibi bir takım değişiklikler yapabilirsiniz. Aşkı hayatınıza daha rahat çekebileceğiniz güzel sürece adım atıyorsunuz. Hayata daha fazla sevgi penceresinden bakacaksınız.

Başkalarına kendilerini daha iyi hissedebilecekleri ortamları rahatlıkla yaratabileceksiniz. Kendinizi sevdirmek için türlü sevimlilikler yapabilirsiniz bu süreçte. Kilo almamaya özen gösterin, şekerli gıdalar tüketimini arttırmayın! Bu dönem kendinize daha çok değer verecek, kendinizi mutlu etmeye daha çok odaklı olacaksınız. Size keyif veren seyahatlere çıkacak, sizi daha çok mutlu eden insanlarla bir araya geleceksiniz. Şeytan tüyü dediğimiz moda geçecek, çevrenizden sürekli ilgi, iltifat, güzel sözler ve hatta sürpriz hediyeler de alabilirsiniz. Bu hafta Merkür de Kova burcuna geçiş yapacak ve 11 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bilinçaltı, rüyalar, psikoloji gibi konular olacaktır. Bu bir aylık süreç biraz daha ikinci planda kalabileceğiniz, kendinizi ortaya koymakta biraz zorlanabileceğiniz zamanlardır. Yalnız kalmak size çok daha uygun gelecektir. Uyku düzeninizde sorunlar oluşabilir. Bu süreçte daha çok gizlilik içinde hareket etmeye özen gösterebilirsiniz

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