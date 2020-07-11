Balık – 13 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

13 Temmuz haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Hafta boyunca Güneş ile Plüton arasında sert bir görünüm oluşacak. Hem özel hayatınız hem de sosyal çevre ilişkilerinizde krizler söz konusu olacak. Bu krizlerin nedeni ego mücadelesi olabileceği gibi finansal konular yüzünden de olabilir.

Özel hayatınızda ya da çocuklarınızla ilgili hiçbir konuyu takıntı haline getirmemenizde yarar var. Size keyif verecek bir hobi bulmalı ve kendinizi şımartmalısınız. Sizi strese sokacak her türlü ortamdan uzak durmanızda yarar var. Hafta boyunca arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi kritize edebilir, sorgulayabilirsiniz. Bir takım mantıklı çıkarımlar yapma ihtiyacınız artabilir. Dostlarınızla ve arkadaşlarınızla iş yapmak, ortaklık kurmak için de hafta boyunca hiç uygun değil. Gittiğiniz dernekler, kulüpler varsa oradaki insanlarla da münakaşa içine girmemeye özen gösterin. İş konularında ise, özellikle hafta sonuna doğru sizi tatmin ve mutlu edecek gelişmeler söz konusu.