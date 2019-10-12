Balık – 14 Ekim Haftalık Burç Yorumu

14 Ekim haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta gökyüzünde Güneş ile Plüton arasında zorlu bir görünüm olacak. Birlikte olduğunuz kişi ile finansal konular üzerinden gerginliklerden uzak durmanızda yarar var. Ödemeler, borçlar gündemde olacaktır.

Bir diğer olası etkisi de, -ki aslında böyle olmamasını umuyorum- sağlıkla ilgili konulara özellikle para harcayabilirsiniz. Yine bu hafta sonuna doğru bazı seyahatler gündeme gelebilir, minik hafta sonu kaçamakları yapabilirsiniz. Merkür ile Neptün arasında da uyumlu bir görünüm olacak hafta boyunca. Yaratıcı tarafınızı çok daha güçlendirecektir. İlham melekleri yanınızdan pek ayrılmayacak bu hafta. Eğer sanat, müzik gibi alanlara yeteneğiniz varsa bu hafta bunları daha çok parlatabilirsiniz. Keza bu hafta bağımlı olduğunuz konularla uğraşmanız gerekebilir. Sezgileriniz rahatsız edici derecede güçlenebilir, önemli bir şeyi önceden sezebilir veya rüyalarınızda görebilirsiniz.