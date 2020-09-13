Balık – 14 Eylül Haftalık Burç Yorumu

14 Eylül haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta 25 Derece Başak Burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Ortaklıklar, ilişkiler, sözleşmeler, anlaşmalar konuları üzerinde etkili olacak bu yeni ay.

Kurduğunuz ikili ilişkiler, ortaklıklarla ilgili konularda bir takım kararlar vermenin arefesinde olabilirsiniz, bu bir ortaklığı veya ilişkiyi bitirmek veya yeni bir şeyler başlatmak adına olabilir. Yeni anlaşmaların, sözleşmelerin gündemde olacağı bir hafta sizleri bekliyor. Eğer ki yeni anlaşmalar, sözleşmeler imzalanacaksa tüm maddeleri dikkatli bir şekilde okuyun, işinize gelmeyen noktalar varsa bunları değiştirmeye çalışın. Hafta boyunca dışarıdan gelen her türlü etkiye açık olacaksınız, diğer insanların ne söylediği, fikirleri sizlerin kararlarında etkili olacaktır. Yeni ay zamanında Güneş ile Plüton arasında destekleyici bir görünüm olacak. Arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan güçlü destekler alabilirsiniz. Yazma, iletişim, öğrenme, eğitimle ilgili konular daha fazla ön plana çıkacaktır hayatınızda. Bir arkadaşınızın, dostunuz sizi yönlendirecek önemli fikirler verebilir, destekler sunabilir.