Balık – 15 Ekim Haftalık Burç Yorumu

15 Ekim haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Kariyerinizde oldukça zorlanabilirsiniz. Yöneticilerle anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar oluşabilir. İstifa etmemeye özen gösterin. İş anlamında süper stresli bir hafta sizleri bekliyor. Tüm kişisel girişimlerinizi bir hafta kadar ertelemenizde, sağlığınıza da dikkat etmenizde yarar var.

Yaptığınız iyi şeylerin görünmediğini, çalışan olarak size yeteri kadar değer verilmediğini hissedebilirsiniz. İşinizle ilgili sorumluluklarınızı yerine getirirken, işinizi özenle yaptığınızdan da emin olun. Merkür/Neptün etkileşimi ile yaratıcı tarafınızı çok daha güçlendirecektir. İlham melekleri yanınızdan pek ayrılmayacak bu hafta. Eğer ki sanat, müzik gibi alanlara yeteneğiniz varsa bu hafta bunları daha çok parlatabilirsiniz. Keza bu hafta bağımlı olduğunuz konularla uğraşmanız gerekebilir. Sezgileriniz rahatsız edici derecede güçlenebilir, önemli bir şeyi önceden sezebilir veya rüyalarınızda görebilirsiniz.