Balık – 15 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

15 Temmuz haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Oğlak burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. 11. evinizde meydana gelecek olacak tutulma ile hayatınıza yeni bir arkadaş, dost katabilir, size destek olacak kişilerle tanışmanıza neden olabilir. Bazı arkadaşlarınızla ilgili sorumluluklarınız artabilir, onlara destek ve yardımda bulunmanız gerekebilir.

Sosyal çevrenizi ve arkadaşlarınızı düzenleme içine girebilirsiniz. Hafta boyunca Venüs ile Satürn kavga halinde olacaklar. Özel hayatınızda ayrılıklar söz konusu olabilir. Ya da istediğiniz kişi sizi reddedebilir. Bu hafta hayattan tat almak, keyifle işlerinizi halletmek zor olabilir. Varsa çocuklarınızla iletişim kurmak, onlarla anlaşmakta zor olabilir. Arkadaşlarınızın kalbini kırmamaya özen gösterin, sert eleştirilerde bulunmayın. Bu hafta Venüs/Neptün etkileşimi ile hayal gücünün yüksekliğine işaret eder ve yardımlaşma temasının ne kadar önemli olduğunu vurgulayacaktır. Bu hafta tiyatro, resim, fotoğrafçılık. vb kurslara yazılmak için çok uygun dönem olduğuna işaret etmektedir. Yalnız olanlar inşallah bu birkaç gün içinde gerçekten sevip sevilebilecekleri romantik ilişkileri başlar. İlişkilerde kusurları ve hataları görmezden gelmeye eğilimli olabilirsiniz, yanılmaya ve kandırılmaya daha açık olabilirsiniz.

Venüs/Plüton etkileşimi ile eğer özel hayatınızda kimse yok ise bu hafta flörtler, yakınlaşmalar, tanışmalar söz konusu olabilecektir. Hobilerinize yönelebilir, yeni hobiler elde edebilirsiniz. Ama bu hafta riskli girişimlerden ve yatırımlardan uzak durmanızda yarar var