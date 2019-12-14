Balık – 16 Aralık Haftalık Burç Yorumu

16 Aralık haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Kova burcuna geçiş yapacak ve 13 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu geçiş ilişkilerde kriz zamanlarına işaret etmekte. Eğer bir ilişkiniz var ise bu süreçte ilişkinizin seyrini, sizi sevip sevmediğini sorgulayabilir, gereksiz kıskançlık ve kaprisler yapabilirsiniz. İlişkilerden yana pek şanslı bir dönemde değilsiniz doğruyu söylemek gerekir ise, ha şöyle bir şey olabilir; pek de etrafınız tarafından onaylanmayacak ilişkilere çekilebilirsiniz. Mesela evli bir adamla flört edebilir, sevgilisi olan biri ile yazışabilir, sizden yaşça çok büyük veya küçük biri ile görüşebilirsiniz.

Özellikle Venüs'ün bu transiti zamanında cinsel yolla bulaşabilen hastalıklara karşı da dikkatli olmanızda yarar var. Biliyorum şu ana kadar okuduklarınız yüzünden bile benden nefret ettiniz, ama benim elimde olan bir şey değil, olası potansiyel etkileri yazıyorum sonuçta. Bu transitin olası bir diğer etkisi de, kendinizi bir ilişkiye layık görmeme, kendinizi yalnız hissetme veya bir ilişki içinde iken bile kendinizi yalnız hissetme şeklinde nüksedebilir. Bu hafta Güneş Oğlak burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. İş ve kariyerinize ilişkin konularda düzenlemeler yapmanız gerekebileceği gibi, finansal anlamda da özellikle borç, alacak-verecek ve ödemelerde minik sıkıntılar gündeme gelebilir. İş anlamında kendinize çeki düzen vermek, sorumluluklarınızı hatırlama k, daha çok çalışmak, patronların gözüne girmek için çok fazla uğraşmanız gerekebilir.