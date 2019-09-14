Balık – 16 Eylül Haftalık Burç Yorumu

16 Eylül haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Plüton arasındaki dinamik etkileşim ile başlıyoruz. Eğer hayatınızda biri yok ise Mars ve Plüton etkileşimi ile arkadaşlarınızın çöpçatanlık hizmetinden yararlanarak birileri ile güçlü, tutkulu ilişkilere başlayabilirsiniz. Yeni ortaklık teklifleri gelebilir, arkadaşlarınızla ortak bir takım girişimleriniz olabilir.

Bu hafta Terazi burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu hafta Jüpiter ile Neptün arasında da sert bir kontak oluşacak. Bu etkileşim abartılı bir hayal kırıklığı, gereksiz yere fazlaca iyimser bir hava, güvenilir bir zeminde ilerlememek, gelen fırsatları doğru değerlendirememek anlamını içermektedir. Kariyer konusunda kendinize aşırı güvenebilir ve bu alanda olası iyi fırsatları kaçırabilir, çarçur edebilirsiniz dikkat edin. Hayata karşı yargılarınız, değerlendirmeleriniz bu dönem hatalı olabilir. Çevrenizdeki insanların sözlerine kulaklar vermenizde fayda var.

Üstünüze bir miskinlik bulutu çökebilir ve hiçbir iş yapmak istemeyebilirsiniz. Hayatınızın akışını değiştirecek önemli atılımları yapmamanızda fayda var. Hayatınızda meydana gelen olayları, teklifleri veya her ne oluyorsa hızlı ve aktif bir şekilde, gerçekçi değerlendiremeyebilir ve bir hayalin peşinden sürüklenebilirsiniz dikkat edin. Özellikle kariyer anlamında risk almak için uygun bir süreçte değilsiniz. Bu alanda ciddi bir hayal kırıklığı meydana gelebilir, beklentiniz karşılanmayabilir.