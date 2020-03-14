Balık – 16 Mart Haftalık Burç Yorumu

16 Mart haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür Balık burcuna geçiş yapacak ve 11 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu da zihninizi daha işlek bir hale getirebilecek. Her zamankinden daha düşünceli olabilir, kendinizi sorgulayabilir, çeneniz düşebilir, sürekli kendinizi ifade etme ve anlatma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Herhangi bir sözleşme, anlaşma imzalamak için de çok uygun bir süreçte olacaksınız. Bu dönem kendinizi daha çok ifade etmek isteyecek, fikirleriniz çok daha dikkat çekici olacaktır.

Ve bu hafta Güneş de Koç burcuna geçiş yapacak ve bir ay burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odaklanacağınız konular, finansal konular ve bunların yönetimi, idaresi üzerine olacaktır. Sürpriz kazançlar bekleyebilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı da denetim altına almanız önemli olacaktır. Bu bir aylık süreçte finans konuları hayatınızın odak noktası haline gelecek. 22 Mart’ta Satürn Kova burcuna giriş yapacak ve seyahatinin ilk kısmını 2 Temmuz’a kadar bu burçta sürdürecek. Sonra geri gidecek ve en nihayetinde 17 Aralık 2020'de yeniden Kova burcuna geçiş yaparak 2,5 senelik seyahatine başlamış olacak. Özellikle Mart ile Temmuz arası adeta 2020 Aralık’tan sonra yaşanacaklar için fragman niteliğinde olacak. Bu yüzden bu Mart ile Temmuz arasına dikkatli bir şekilde odaklanmanıza ve hikayenizin ne olacağı konusunda bir fikriniz olması açısından önem kazanacaktır.

Satürn, 12. evinizde 3 sene kadar seyahat edecek. Satürn'ün bu transitinin ana teması yalnızlıktır. Siz bunu isteyin veya istemeyin! Kendinizi kalabalıklar içinde bile yalnız hissedersiniz, bazen siz bile kendinize yetemeyebilir ve bu yalnızlık hissinden kurtulamayabilirsiniz. Bu transit aslında ruhsal anlamda olgunlaşma sürecidir. Hayatınızda küçük şeyleri fazlaca büyütebilir, vesveseli bir yapıya bürünebilirsiniz. Tüm ilişkilerde zorlanılabilecek bir süreçtir bu. Bir ilişki içinde iken bile kendinizi yalnız ve huzursuz hissedebilirsiniz. Bu transit zamanı kendinizi ruhsal anlamda geliştirebilirsiniz, bunun yanı sıra sağlığınıza da ekstra dikkat etmeniz gereken bir süreçtir ve bünyeniz daha hassas olabilir. Bu dönem kendi kendinize yetmeyi öğreneceğiniz bir dönem. İş kurmak için de harikadır bu ara bilginiz olsun. Hayatı daha fazla sorgulayacak, asıl olmak istediğiniz insana dönüşmeye bu zaman diliminde başlayacaksınız. Korkularınızla yüzleşme dönemi olacak sizler için. Kişisel, psikolojik sağlığınıza dikkat edeceğiniz bir dönem. Bu dönem belki yoğun terapiler almak, psikolojik destekler alacağınız bir süreç olabilir sizler için. Sıkça büyük ve zorlu düşmanlarla da uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.