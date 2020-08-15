Balık – 17 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

17 Ağustos haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Aslan burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Sağlığınız, günlük zorunlu yaptığınız aktiviteler, iş ortamınız, iş arkadaşlarınızla olan ilişkiler gündemde olacaktır.

Öncelikle yeni iş projeleri gündeme gelebilir, iş bağlantıları kurabilir, iş konusunda harika destekler alabilirsiniz. Çalıştığınız iş ortamınızın organizasyonel yapısında bir değişiklik olabilir ve size sürpriz bir konum teklifi gelebilir. Çalıştığınız iş yerinin lokasyonunda da değişiklikler olabilir. İş ortamınızda kullanmak üzere yeni elektronik aletler alabilir, bilgisayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Birçok işinizi çok hızlı bir şekilde halledecek bir yardımcı veya çalışanda alabilirsiniz. Sağlığınızla ile ilgili kontrollerden geçebilir, beslenmenize dikkat edebilir, hayatınızı sağlık anlamında yeniden düzenlemeniz gerekebilir. Belki kullandığınız bir ilacı değiştirebilir ya da doktorunuzu değiştirebilirsiniz.