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Balık – 17 Aralık Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Balık – 17 Aralık Haftalık Burç Yorumu

17 Aralık haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?
Aralık 15, 2018
Balık – 17 Aralık Haftalık Burç Yorumu
17 Aralık haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftanın geneli Yengeç burcundaki Dolunay’ın etkileri ile geçecek. Yalnız için havada bir nevi aşk kokusu var! Yaratıcılık gerektiren konularda şanslı, riskli girişimlerden kazanç elde edebilirsiniz. Hobilerinize yönelebilir, hayatın keyifli yanlarını daha kolay görebilirsiniz.

Aşk ve çocuklarla ilgili konular çok daha ön planda bu Dolunay zamanı. Güneş/Uranüs etkileşimi ile de iş anlamında sizi daha iyi bir konuma taşıyacak bir proje, teklif gelebilir. Maddi anlamda nefes almanızı sağlayacak bir teklif alabilirsiniz. İş yüklerinizden kurtulmak, iş anlamında elinizdeki işleri başkalarına delege etmeyi öğreneceksiniz. Venüs/Neptün etkileşimi ile aşka daha yakın olabilir, daha yaratıcı, estetik kaygılarınız daha fazla olabilirsiniz. Bu hafta güzelleşmek, saç stilinizi değiştirmek veya boyatmak, estetik girişimlerde bulunmak için de gayet uygun bir hafta.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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