Balık – 17 Eylül Haftalık Burç Yorumu

17 Eylül haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür Terazi burcuna geçiş yapacak ve 10 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi sürecinde krediler, burslar, primler, ortaklaşa kazançlarla elde edilen gelirler, miraslar ön planda olabilecektir. Özellikle Merkür sayesinde 10 Ekim’e kadar bu konularla ilgili sözleşmeler, anlaşmalar, imza gerektiren koşullar gündeme gelebilir. Krediler için araştırmalar yapabilirsiniz.

Bu dönem biraz daha zihinsel farkındalık dönemidir. Kendinizde değiştirmek istediğiniz noktaları tespit etmek için güzel bir süreçtir. Yalnız elbette 8. ev krizleri ilişkilendiren bir alan olduğundan, iletişim krizlerini yönetmeniz gerekebilir bol bol. Hafta boyunca Mars ile Uranüs arasında da gergin bir görünüm oluşacak. Şu sıralar hayat sizin kontrolünüzün dışında çok fazla olayla sizi sınava tutuyor olabilir. Vermeniz gereken tepkileri verememekten dolayı, özellikle kendinize çok fazla kızıyor ve haksızlık ediyor olabilirsiniz. Genel olarak sağlığınıza da dikkat etmenizde fayda var, özellikle ateşli hastalıklara. Cesaret gerektiren durumlarda yeteri kadar kendinizi ortaya koymakta zorlanabilirsiniz. Sürekli bir uyku hali, hareket etmekte zorlanabilirsiniz. Maddi konularda akla hayale gelmeyecek, sürpriz harcamalar ortaya çıkabilir. Değerli eşyalarınıza dikkat edin, çaldırmayın, kaybetmeyin.