Balık – 17 Şubat Haftalık Burç Yorumu

17 Şubat haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür'ün Balık burcundaki üç haftalık geri hareketi başlıyor. Merkür bilgi, iletişim, bilgi alışverişi, her türlü yazılı ve sözlü iletişimi simgeler. Yine elektronik aletler, alım satım, sözleşmeler, gazeteciler, reklamcılar, hukukçular gibi konular da Merkür yönetimi altındadır. Merkür geri giderken, söylemek istediklerimizi net olarak ifade etmekte zorlanabiliriz, yeni işlere başlamak yerine elimizde kalan işleri tamamlamak üzerine odaklanmak yerinde olacaktır. Lakin yeni başlayan ilişkiler veya işlerin ömrü ya kısa ya da sorunlu, engelli devam eder.

Yeni elektronik aletler alındığında sorunlar çıkabilir, çabuk bozulabilir veya çabuk pişman olabiliriz. Ya da iki gün sonra yüzde 50 indirimli fiyatını farklı bir yerde gördüğümüzde hayal kırıklığı yaşayabiliriz. Yeni projeleri, yeni işleri, yeni atılımları Haziran ayı ve sonrası zamana bırakmakta genel olarak fayda var. Bu hafta Mars ile Uranüs arasında destekleyici bir görünüm olacak. Trafikte kazalara, sosyal yaşamınız içinde iletişim kazalarına da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Özellikle bu hafta aracınızla hız yapmamaya özen göstermelisiniz. Yalnız bu süreçte daha çok okuyabilir, araştırabilir, yazılar da yazabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınızın şifreleri kaybolabilir, kırılabilir. Duyacağınız her habere hemen atlamayın. Kuzenleriniz, kardeşleriniz veya komşularınızla iyi geçinmeye bakın, kimseyle kapışmayın, sakinliği elden bırakmayın. Evliliğinizde veya ortaklaşa iş yaptığınız kişilerle mücadele etmeniz gereken koşullar oluşabilir. Ev, yuva, aile yer değiştirme koşulları gündeme gelebilir. Ama biraz daha sabretmenizde yarar var. Ekim ayındaki gökyüzü bu konular için çok daha uygun olacaktır. Hafta boyunca partner veya ortağınızla beraber, birbirinizi cesaretlendirerek ortak başarılı girişimlerde bulunabilirsiniz.