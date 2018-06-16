Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Balık – 18 Haziran Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Balık – 18 Haziran Haftalık Burç Yorumu

18 Haziran haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?
Haziran 16, 2018
Balık – 18 Haziran Haftalık Burç Yorumu
18 Haziran haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Güneş artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odaklanacağınız konular aşk, çocuklar, yaratıcılık gerektiren konular olacaktır. Eğer yalnız iseniz aşk kapınızı her an çalabilir hem de sürpriz bir şekilde! 

Çocuk sahibi olmak isteyenler bu bir aylık süreçte olumlu koşullarla karşılaşabilirler. Sanat dahil her türlü yaratıcılık gerektiren konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız. Merkür'ün de Jüpiter ile harika bir etkileşimi olacak. Vizyonunuzu geliştirecek türlü yeni eğitimler alabilir, keyifli seyahatler organize edebilir, eğer bir şeyler yazıyorsanız yayın evi bulabilir. Bir şeyleri tanıtmak pazarlamak istiyorsanız türlü fırsat ve şanslarla karşılaşabilir, internetle ilgili işler kurabilir, fikirler geliştirebilirsiniz hafta boyunca.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum haritası
18 Haziran haftasının gökyüzü raporu
Güneş Yengeç burcuna geçiyor ve yaz başlıyor!