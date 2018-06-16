Balık – 18 Haziran Haftalık Burç Yorumu

18 Haziran haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Güneş artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odaklanacağınız konular aşk, çocuklar, yaratıcılık gerektiren konular olacaktır. Eğer yalnız iseniz aşk kapınızı her an çalabilir hem de sürpriz bir şekilde!

Çocuk sahibi olmak isteyenler bu bir aylık süreçte olumlu koşullarla karşılaşabilirler. Sanat dahil her türlü yaratıcılık gerektiren konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız. Merkür'ün de Jüpiter ile harika bir etkileşimi olacak. Vizyonunuzu geliştirecek türlü yeni eğitimler alabilir, keyifli seyahatler organize edebilir, eğer bir şeyler yazıyorsanız yayın evi bulabilir. Bir şeyleri tanıtmak pazarlamak istiyorsanız türlü fırsat ve şanslarla karşılaşabilir, internetle ilgili işler kurabilir, fikirler geliştirebilirsiniz hafta boyunca.