Balık – 18 Kasım Haftalık Burç Yorumu

18 Kasım haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars, Akrep burcuna geçiş yapacak ve 3 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek. Gücünüzü ve kuvvetinizi yönlendireceğiniz, çaba sarf edeceğiniz alanların yurt dışı ile ilgili işler, yabancılar, akademik eğitim, yurt dışı yolculukları, ithalat-ihracatla ilgili konuların yanı sıra din, felsefe ile ilgili konular üzerinde olacağına işaret etmekte. Bu konulardaki girişimlerinizden kazançlı çıkabilecek, önünüze gelen her türlü engeli rahatlıkla aşabilecek güçte olacaksınız.

Bu dönem yurt dışına çıkmak için planlar yapabilir, turları inceleyebilir, kendinize bu alanlarda yeni hedefler koyabilirsiniz. Veya diyelim ki, tez yazıyorsunuz ya da eğitimle ilgili bir hedefiniz var ama kalkıp da yapmak zor geliyor size normalde! İşte bu dönem artık o atıl enerjiyi üzerinizden atıp rahatlıkla bu konularda harekete geçebileceksiniz. Finansal açıdan da son 1,5 aydır yaşadığınız krizli dönem de artık sona eriyor sizler için. Bu hafta Güneş de Yay burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Bu bir aylık süreçte iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda adeta parlayacaksınız ve hedeflerinize çok daha rahat bir şekilde ulaşabileceksiniz. Bu dönem terfi için konuşmalar yapmak, iş değiştirmek, iş geliştirmek, alacağınız sorumluluklarla patronların gözüne girmek sizler için çok daha kolay olacak.