Balık – 18 Mart Haftalık Burç Yorumu

18 Mart haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

20 Mart’ta Güneş'in de 2. evinize girmesi ile beraber, önümüzdeki bir ay boyunca odaklanacağınız konular, finansal konular ve bunların yönetimi, idaresi üzerine olacaktır. Sürpriz ve beklenmedik kazançlar olabilir. Yalnız harcamalarınızı da denetim altına almanız önemli olacaktır. Bu bir aylık süreçte finans konuları hayatınızın odak noktası haline gelecek.

Bu hafta Mars ile Plüton arasında da destekleyici bir görünüm olacak. Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve komşularınızla gergin iletişimden sakınmanızda fayda var. Sözleriniz ile dikkat çekeceğiniz bu hafta ani, sert, inatçı sözlerle eleştiri oklarını üzerinize çekebilirsiniz. Uyumlu ve barışçıl bir yaklaşım size kazanç sağlayacaktır. Yine bu hafta hızlı bir kararla eğitime başlayabilirsiniz ki bu yabancı dil eğitimi olabilir, seminerlere, sunumlara katılabilirsiniz. Katılacağınız etkinliklerde hayatınızı değiştirecek ya da günlük hayatta kullanacağınız önemli bilgiler edinebilirsiniz.

Bu hafta Terazi burcunda Şironyen Dolunay meydana gelecek. Bu konularla ilgili bilgi, iletişim hızı artabilir. Dolunay zamanı boşanma ile ilgili durumlarda nafakaya ilişkin özellikle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz.