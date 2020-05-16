Balık – 18 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

18 Mayıs haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta İkizler burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma, tadilat, gayrimenkul alım satım konuları ön planda. Bu işlerle ilgilenirken zaman zaman stres ve baskı altında hissedebilirsiniz. Özellikle iş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda güç çekişmelerine dikkat.

Yeni Aya Mars'ın da sert bir etkisi olacak. Kızgın ve agresifliğin yanı sıra, bu dönem daha alıngan ve her şeye karşı tepkili olabilir, genel olarak yaşamın bir çok alanına muhalefet de olabilirsiniz. Mars, yanık ve kesiklerle ilişkilidir. Bu dönem sakarlıklar, çarpmalar, düşmeler daha çok olabilir. Spora başlamanızı tavsiye ederim. Kendinize gerçekçi hedefler belirleyin, harekete geçeceğiniz konuların altları dolu olsun. Neptün ve Venüs’ün sert etkileşimi ile aile içinde özellikle kadın figürlerle ilişkilerde hayal kırıklığı yaşayabilir, üzülebilirsiniz. İlişkiler arenasında da istekleriniz tam olarak karşılanmayabilir.