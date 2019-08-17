Balık – 19 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

19 Ağustos haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs, Başak burcuna geçiş yapıyor ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. İlişkileri olanları daha çok huzur ve mutluluk dolu günler bekliyor olacak.

Bazılarınız söz, nişan, evlilik için adımlar atabilirsiniz. Yalnız olanlar ciddi ilişkilere adım atabilirler. Bazılarınız ise önemli iş anlaşmaları ve ortaklıklara adım atabilirler. Ortağınızı veya partnerinizi çok daha kolay yönetebilecek ve yönlendirebileceksiniz. Bu hafta Merkür ile Jüpiter arasında da harika bir etkileşim olacak. Arkadaşlarınızla birlikte zihin fırtınaları yapıp yeni projeler de üretebilirsin. Bu hafta akla mantığa uygun her türlü yeni projeyi hayata geçirmek için çok uygundur.

Jüpiter desteği ile de her türlü fikir ve projeleriniz için profesyonel anlamda destek alabileceğinize işaret etmekte. Yeni ortaklıklar, iş birlikleri kurmak için de ideal bir hafta. Kişisel fikirleriniz, tavsiyeleriniz arkadaşlarınızın sorunlarının çözümünde destekleyici olacaktır. Anlaşmalar, sözleşmeler imzalamak için de harika!