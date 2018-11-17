Balık – 19 Kasım Haftalık Burç Yorumu

19 Kasım haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş'in Yay burcuna geçişi ile başlıyoruz. Bir aylık süreçte iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda adeta parlayacaksınız ve hedeflerinize çok daha rahat bir şekilde ulaşabileceksiniz. Bu dönem terfi için konuşmalar yapmak, iş değiştirmek, iş geliştirmek, alacağınız sorumluluklarla patronların gözüne girmek sizler için çok daha kolay olacak.

Bu hafta İkizler burcunda Jüpiteryen bir Dolunay meydana gelecek. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma, tadilat, gayrimenkul alım ve satım konuları ön planda olacak. Bu işlerle ilgilenirken zaman zaman stres ve baskı altında hissedebilirsiniz. Özellikle iş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda güç çekişmelerine dikkat! Dolunay’da Jüpiter etkin olacak ve o da Mars ile zorlu bir görünümde olacak. İş yerinizde yöneticilerinizle daha yapıcı ilişkiler kurmaya özen gösterin. Devamını getiremeyeceğiniz işlere girişmemeye çalışın. Genel olarak kariyer konularında desteklerin daha fazla olduğu bir dönemde olsanız dahi, işinizle ilgili gereksiz riskler almamaya da özen gösterin. Sabırsız ve insanları tepkilerinizle kışkırtmamaya özen gösterin. İş kazalarına karşı da dikkatli olun.