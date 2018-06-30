Balık – 2 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

2 Temmuz haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş/Neptün etkileşimi ile başlıyoruz. Güneş/Neptün etkileşimi ile de evinizde yaratıcı çalışmalar yapmak, evinizde huzur ve konforu yakalamak için oldukça uygun bir süreç olabilecek. Bunun yanı sıra özellikle aşktan yana süper şanslı bir hafta içinde olacağınıza da işaret etmekte.

Güneş ile Jüpiter arasında güzel bir etkileşim meydana gelecek. Hem tüm kişisel girişim ve çabalarınızın karşılığını alabileceğinize, hem yayıncılık, hukuksal konular, eğitim, yurt dışı bağlantılı işlerde şansınızın yaver gitmesine, hem de kariyer anlamında güzel fırsatlar ve kontaklar elde etmenize hem ticaretten yana şansa işaret etmekte. Bu hafta resmen dört ayak üstüne düşeceksiniz sürekli, karşınıza altın değerinde fırsatlar çıkabilir.