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Balık – 2 Temmuz Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Balık – 2 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

2 Temmuz haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?
Haziran 30, 2018
Balık – 2 Temmuz Haftalık Burç Yorumu
2 Temmuz haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş/Neptün etkileşimi ile başlıyoruz. Güneş/Neptün etkileşimi ile de evinizde yaratıcı çalışmalar yapmak, evinizde huzur ve konforu yakalamak için oldukça uygun bir süreç olabilecek. Bunun yanı sıra özellikle aşktan yana süper şanslı bir hafta içinde olacağınıza da işaret etmekte.

Güneş ile Jüpiter arasında güzel bir etkileşim meydana gelecek. Hem tüm kişisel girişim ve çabalarınızın karşılığını alabileceğinize, hem yayıncılık, hukuksal konular, eğitim, yurt dışı bağlantılı işlerde şansınızın yaver gitmesine, hem de kariyer anlamında güzel fırsatlar ve kontaklar elde etmenize hem ticaretten yana şansa işaret etmekte. Bu hafta resmen dört ayak üstüne düşeceksiniz sürekli, karşınıza altın değerinde fırsatlar çıkabilir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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