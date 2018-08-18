Balık – 20 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

20 Ağustos haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Balık burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Öncelikle fiziki görünümünüz ve sağlığınızı ilgilendiren konular devrede olacak. Bunun yanı sıra ortağınız, partneriniz veya evli olduğunuz kişi ile ilgili stres yaratan, gerginliklerden uzak durmakta fayda var.

İş ve kariyerinize ilişkin özellikle sürpriz, beklenmedik ve ani gelişmelere tanıklık edebilirsiniz. İlişkilerinizi nasıl ele aldığınızı, hayata bakış açınızı ve gelecek hedeflerinizi belirleme konusunda kararlar alabilirsiniz. Bazı bekar Balıklar evlenme kararı alabilir, hayatlarındaki özel kişiyle daha ciddi bir gelecek planı yapmaya başlayabilir. Evlilik ve ortaklık konularında yaşadığınız ikilemler varsa bu dönemde yaşadığınız çelişkileri su yüzüne çıkaracak duygusal stresler yaşayabilirsiniz. Hayatınızda daha fazla romantizm ve aşk yaşamak için istekli olacaksınız. Dış görünümünüzü değiştirmek sosyal hayatınızı güçlendirmek yeni birliktelikler kurmak için plan yapabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermek önem kazanıyor. Zayıflamak, diyet yapmak gibi konularda motivasyona ihtiyaç duyabilirsiniz.