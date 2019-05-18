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Balık – 20 Mayıs Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Balık – 20 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

20 Mayıs haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?
Mayıs 18, 2019
Balık – 20 Mayıs Haftalık Burç Yorumu
20 Mayıs haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Güneş İkizler burcuna geçiyor ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma, tadilat, gayrimenkul alım ve satım konuları ön planda olacak. Bu işlerle ilgilenirken zaman zaman stres ve baskı altında hissedebilirsiniz. Özellikle iş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda güç çekişmelerine dikkat!

Merkür de bu hafta İkizler burcuna geçiş yapacak ve 12 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Ev ve yaşadığınız yerle ilgili bazı önemli kararlar alabilirsiniz. Kontratlar, imzalar, anlaşmalar gündeme gelebilir. Evinize yeni teknolojik aletler alabilirsiniz. Aile içerisinde olası sorunlara karşı akılcı yöntemler geliştirebilirsiniz. Evinize yeni telefon, bilgisayar, internet sağlayıcı kısacası sizlerin bilgi alışverişlerinizi sağlayacak yeni donanımlar edinebilirsiniz.

Burç Yorumları

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