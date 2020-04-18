Balık – 20 Nisan Haftalık Burç Yorumu

20 Nisan haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Boğa burcunda Uranüsyen bir Yeni Ay meydana gelecek. İletişim kanallarınız aktifleşmeye başlıyor! Telefonunuz, e-mailiniz her zamankinden daha çok çalışabilir. Yine bu Yeni Ay zamanı arkadaşlarınızla beraber karantina sonrası zamanlar için bir seyahat planı yapabilirsiniz. Yine bir arkadaşınızın desteği ile web sitesi, blog oluşturabilir, internetle/bilgisayarla ilgili bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Yeni ay haftasında kardeşinizin mesleğine ilişkin ya da maddi konularına ilişkin krizlerini çözmek konusunda destek olmanızda gerekebilir. Bu hafta Merkür ile Plüton arasında da zorlu bir görünüm olacak. Dostlarınızın fikirlerine değer vermeli, onlardan gelebilecek olası eleştirileri dikkat almanız gereken bir hafta. Parasal konularda genel anlamda olumlu bir hava hakim olmakla beraber, siz yine de içinize sinmeyeceği durumlarda kimseye kefil olmayın veya borç vermeyin. Mali anlamda, ödemeler, borçlar, krediler konusunda krizler oluşabilir, bu konularda fazlaca inatçı davranabilirsiniz.