Balık – 20 Ocak Haftalık Burç Yorumu

20 Ocak haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Kova burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek ve bu Yeni Ay’a Uranüs’ün sert etkisi olacak. Önümüzdeki 10 günlük süreçte bazı kötü alışkanlıklarınızı bırakmak için hazırlıklar yapabilirsiniz, mesela sigara. Bunun yanı sıra gizlilik içinde hareket edebilir, yaptıklarınızı ve planlarınızı etrafınızdakilerle paylaşmayabilirsiniz. Sağlığınıza özellikle ateşli ve salgın hastalıklara karşı dikkat etmelisiniz. Yeni girişimler ve başlangıçlar yapmanın biraz zor olacağı bu süreci hayatınızda bitirmeniz gereken konuların kapanışı için çalışabilirsiniz. Sağlıkla ilgili devam eden bir tedaviniz var ise tedavi yönteminde veya gittiğiniz hastanede değişikliğe gidebilirsiniz.Ya da bir süredir devam eden bir sağlık durumunuz var ise, bu hafta artık sona erebilir.

Yeni Ay sürecinde farkında olmadan etrafınızdaki bir çok insanın sırrına ortak olabilir, gizli kalmış konular duyabilirsiniz. Bu dönem biraz kendinizle kalabilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Özellikle para kazanmakla ilgili ilginç fikirler, yöntemler geliştirebilirsiniz. Yeni Ay haftası tam anlamıyla içe dönme, ruhsal egzersizler yapma, psikolojik olarak terapi alma dönemi olacak. Fikirlerinizi çok rahat bir şekilde paraya dönüştürebileceksiniz. Yeni Ay’da Uranüs etkin olacağından dolayı, size karşı kurulabilecek komplolar, tuzaklara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Gizli düşmanlar arkanızdan kötü işler çevirebilir. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, kuzenleriniz, komşularınızla olan ilişkilerde ani gerginlikler, kopmalar, tartışmalar, meydan okumalar söz konusu olabilir.