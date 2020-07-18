Balık – 20 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

20 Temmuz haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta hem Yengeç burcunda Yeni Ay var hem de Güneş artık Aslan burcuna geçiş yapıyor. Yengeç burcundaki Yeni Ay ile birlikte çocuklar, aşk hayatı, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz koşullar, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler, hobileriniz bu Yeni Ay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş, hobi edinebilirsiniz, yalnızlar için flörtöz etkiler devrede olacak, aşk için kapılarınızı aralayabilirsiniz.

Hamilelikle ilgili konularda olumlu destekleyici etkiler devrede olacak. Hamile kalmak için belki de bir uzmandan destek alabileceksiniz. Çocuk sahibi olanlar onların bir sorunu veya problemi ile uğraşmak veya gidermek durumunda kalabilirler. Yaratıcı çalışmalar yapmak için zihniniz çok işlek olacak. Perde, tiyatro, sanat dalları ile ilgilenenler özellikle keyifli haberler alabilirler. Yeni Ay zamanı Güneş ile Satürn arasında zorlu bir görünüm olacak. Özellikle para mevzuları yüzünden sosyal ilişkilerinizin zarar görmesine izin vermeyin. Arkadaşlarınızın sizi anlamadığından dem vurabilirsiniz, bazı arkadaşlarınızla yollarınızı ayırabilirsiniz. Bu hafta kimsenin sorunlarını üstlenecek psikolojiniz olmayabilir, daha çok kendinize dönmek isteyebilirsiniz. Dostluk ilişkilerinizden gereksiz ukalalık, kibir yapmamaya özen gösterin, öfkenizi bu alana yöneltmeyin. Ya da kimse için kendinizi feda edip, kurban durumuna düşmeyin. Yeni Ay’ın ardından Güneş de Aslan burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber önümüzdeki bir ay boyunca, sağlıkla ilgili konularda doktor kontrolünden geçebilirsiniz, evet sağlığınıza dikkat! Bunun yanı sıra birlikte çalıştığınız kişileri rahatlıkla organize edebileceksiniz. Daha sağlıklı ve verimli bir çalışma içine girebileceksiniz. İş arayanlar, bu bir ay bir sürü türlü iş görüşmelerine gidebilirsiniz ama bu işler teknolojinin yoğun kullanıldığı ve özgürce hareket edeceğiniz, hatta bol bol seyahat edeceğiniz bir iş olabilir.